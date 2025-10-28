VIDEO
Cerca video
CONSIGLI 28 OTTOBRE 2025

Il segreto green per allontanare gli insetti: i fondi di caffè

Il problema degli insetti molesti, è bene farsene una ragione, non coincide per forza con la stagione estiva. Da una parte è vero che il caldo e le serate all’aperto rendono più facile imbattersi in queste creature volanti. Ma dall’altra, causa anche il cambiamento climatico, è altrettanto vero che gli incontri ravvicinati con zanzare, mosche e pappataci, non hanno più stagione.

Tra i rimedi naturali più efficaci e sostenibili contro gli insetti, uno si distingue per semplicità e risultati sorprendenti: i fondi di caffè. La bevanda che dona sprint a noi umani ogni mattina, ha infatti un effetto repellente importante contro gli animaletti alati. Se vogliamo liberarci della loro compagnia sgradita, in modo green e sostenibile, ci sono ottimi metodi da provare.

Come allontanare gli insetti con il caffè

I fondi di caffè rappresentano un repellente naturale, economico ed ecologico. Il loro odore intenso risulta infatti sgradevole per gran parte degli entomi (mosche, api, vespe, zanzare, formiche, bombi, forbicine, cavallette e grilli), che tendono a tenersi alla larga dalle aree trattate.

Ma come impiegarli per realizzare un rimedio anti insetti efficace, in grado di limitare il ricorso a sostanze chimiche? Il riciclo dei fondi di caffè è facilissimo e abbiamo più di un’opzione per trasformarli in un metodo respingente anti insetti.

Ecco alcune soluzioni pratiche:

  • dopo aver preparato il caffè, lasciamo asciugare i fondi e distribuiamoli in giardino, sui davanzali o vicino alle porte;
  • possiamo anche bruciare i fondi alloggiandoli in un contenitore resistente al calore – il fumo sprigionato terrà alla larga gli insetti;
  • per aumentare l’efficacia, possiamo amalgamare i fondi con erbe aromatiche come lavanda, menta o rosmarino, piante note per le loro proprietà repellenti;
  • via libera anche al mix di fondi di caffè e oli essenziali quali citronella ed eucalipto, ottimi alleati naturali per un effetto combinato.

Candele al profumo di caffè

Per chi ama il fai-da-te, un’idea creativa è realizzare candele repellenti per insetti utilizzando fondi di caffè e cera naturale. Il procedimento è semplice e conta solo tre passaggi:

  • sciogliere la cera a bagnomaria;
  • aggiungere i fondi di caffè asciutti;
  • versare il composto in un contenitore con uno stoppino.

Il risultato? Delle candele dal profumo intenso e avvolgente, in grado di allontanare le bestioline alate e allo stesso tempo creare un’atmosfera piacevole.

Altri benefici dei fondi di caffè

E se i fondi del caffè, a parte essere ottimi alleati per respingere gli insetti, offrissero anche ulteriori vantaggi collaterali? Chi ha un giardino, un orto o un balcone fiorito, può approfittare di questo profumato elemento per fertilizzare il terreno in modo naturale.

Di fatti, i fondi sono una fonte importante di azoto, un minerale che favorisce la crescita rigogliosa delle piante. In più, contengono anche una discreta quantità di fosforo, potassio e magnesio, che arricchiscono il compost di sostanze nutritive preziose.

Il caffè resta una delle bevande più amate al mondo, grazie alla carica della caffeina per il nostro cervello. Ma è bello sapere che, in un quadro di riduzione degli sprechi alimentari, possiamo avvalerci dei fondi anche per contrastare gli insetti e nutrire le nostre piante.

Un modo intelligente e sostenibile, ma anche economico e rispettoso dell’ambiente, per trasformare un “avanzo” in una vera e propria risorsa.

CASA
Primi insetti? Ecco il trucco infallibile per tenerli lontano
SUGGERITI
CONSIGLI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Chiudi