Più di 900 serpenti sono fuggiti da un allevamento nel Guangxi, in Cina, dopo che le piogge torrenziali e le inondazioni hanno sommerso la struttura in cui erano custoditi. Tra gli animali scappati ci sarebbero anche cobra velenosi, finiti nell’acqua fangosa e poi nelle aree vicine, creando paura tra gli abitanti dei villaggi.

L’episodio è avvenuto il 7 luglio 2026 a Nanning, durante una fase di maltempo molto intenso legata alla stagione annuale delle alluvioni in Cina. Le immagini mostrano almeno un cobra affiorare dall’acqua fangosa con la testa, mentre i residenti cercano di tenerlo lontano dalle abitazioni.

La paura nei villaggi per i serpenti liberi

Secondo la testimonianza di un abitante, l’alluvione avrebbe distrutto l’allevamento e gli animali si sarebbero dispersi ovunque, anche nei canali e nelle zone allagate. In un filmato, un anziano prova ad allontanare un serpente con un bastone mentre l’animale cerca riparo sul portico di casa. Un altro cobra sarebbe stato visto nascosto dietro alcune scope.

La situazione ha generato allarme perché si tratta di animali potenzialmente pericolosi in una situazione già resa difficile dall’acqua alta. Durante un’alluvione, infatti, muoversi è più complicato, la visibilità è ridotta e un animale velenoso può comparire in luoghi insoliti: ingressi, cortili, magazzini o abitazioni.

Non è la prima volta che la presenza di serpenti vicino alle case provoca paura. Ecco cosa succede quando un cobra reale viene trovato in bagno: una scena utile per capire perché questi incontri generino panico immediato.

L’emergenza nel Guangxi: piogge torrenziali e cobra

La stagione delle alluvioni in Cina è iniziata con piogge violente, frane e tornado. Nel Guangxi, le autorità hanno innalzato l’allerta per le inondazioni al livello rosso, il più alto, dopo che 55 fiumi hanno superato le soglie di guardia.

Quando l’acqua invade allevamenti, magazzini e strutture agricole, oltre ai danni materiali c’è il rischio che possano disperdersi animali, sostanze, attrezzature e rifiuti, rendendo più complessa la gestione dell’emergenza. Nel caso dell’allevamento di serpenti, la priorità diventa individuare gli esemplari fuggiti e ridurre il rischio di attacchi e morsi per la popolazione.

Cosa fare se si incontra un serpente

In una situazione del genere, la regola principale è non avvicinarsi. Anche se il serpente sembra immobile o in difficoltà, può reagire se si sente minacciato. Non bisogna provare a catturarlo, colpirlo o spostarlo con mezzi improvvisati, soprattutto se non si è in grado di riconoscere la specie.

La cosa più sicura è allontanarsi lentamente, tenere bambini e animali domestici lontani dalla zona e avvisare le autorità locali o personale specializzato. In caso di morso, è fondamentale chiedere assistenza medica immediata, evitando rimedi fai da te. Il tempo, in presenza di specie velenose, può essere decisivo.

Gli animali selvatici e velenosi possono apparire in luoghi imprevedibili quando vengono disturbati o spinti fuori dal loro habitat. Questo video mostra il caso di un serpente velenoso trovato in una busta di insalata, episodio raro ma indicativo di quanto il contatto con questi animali possa avvenire in contesti… inaspettati.

L’appello delle autorità

Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto alle autorità locali di rafforzare la prevenzione e la gestione dei disastri, controllando fiumi, laghi, bacini e zone a rischio geologico. L’obiettivo, ha spiegato, è proteggere la vita delle persone e i beni durante una fase meteo particolarmente critica. Nel Guangxi, l’emergenza serpenti si aggiunge quindi al lavoro già complesso contro allagamenti, frane e danni alle infrastrutture.