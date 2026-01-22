Altro che Champions League: l'ippopotamo è un fuoriclasse del pallone

Altro che Champions League: il vero fenomeno del pallone è Mae Mali, 60enne esemplare femmina di ippopotamo dello zoo di Khao Kheow a Chonburi.

Arrivano proprio da questo zoo le immagini di Mae, l’ippopotammo più anziano della Thailandia, che si diverte in modo disinvolto controllando da campionessa il pallone, scambiandoselo con il figlio Khamu di otto anni.

Mae Mali è considerata uno degli ippopotami in cattività più longevi al mondo. È arrivata in Thailandia da uno zoo olandese nel 1967 ed è stata successivamente trasferita a Khao Kheow nel 2018.

Nel corso degli anni, ha avuto 14 cuccioli e i suoi discendenti ora vivono negli zoo di tutto il paese.

Mentre gli ippopotami vivono in genere dai 40 ai 50 anni, Mae Mali ha sfidato ogni previsione raggiungendo i sessant’anni.