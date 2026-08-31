Altro che rafting da sogno: l'avventura è un incubo

Da esperienza divertente e adrenalinica a vero e proprio disastro: una discesa in rafting organizzata dal Qinling Canyon Rafting, in Cina, s’è rivelata un incubo.

Il fiume è stato infatti letteralmente invaso da centinaia di persone con gommoni e kayak gonfiabili che hanno intasato la via d’acqua, sostanzialmente impedendo a chiunque di poter fare davvero rafting in modo decente. Alla fine, quindi, sono stati ben pochi quelli che hanno potuto vivere realmente un’esperienza che è considerata una delle più divertenti della regione.

“Stiamo stati letteralmente abbandonati – ha raccontato uno dei turisti – L’organizzatore di questo evento ha sbagliato tutto: avrebbe dovuto far di meglio per gestire le richieste e soddisfare tutti”

Video tratto da: IPA / KameraOne