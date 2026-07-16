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VIRALI 16 LUGLIO 2026

Altro che riconoscenza: salvano l'orso, lui li aggredisce

Redazione Virgilio Video

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Altro che riconoscenza: dopo essere stato salvato da un gruppo di uomini, un orso ha visto bene di ‘ringraziarli’ aggredendoli.

Tutto è nato quando due orsi labiati hanno lasciato la boscaglia e si sono avventurati in un villaggio, finendo però in un pozzo. Gli uomini del luogo avevano così avvisato il personale del Dipartimento Forestale che, con l’aiuto dei residenti, ha impiegato diverse ore per soccorrere gli animali intrappolati, riuscendo infine a riportarli entrambi in superficie.

Pochi istanti dopo essere stati liberato, uno degli orsi labiati s’è peò improvvisamente scagliato contro la folla, scatenando un fuggi-fuggi generale, per poi dileguarsi nella foresta.

Gli orsi labiati sono originari del subcontinente indiano e se da una parte sono animali relativamente miti, dall’altra sono noti per diventare molto aggressivi quando spaventati, sotto stress o fuori dal loro habitat, come in questa occasione. Fortunatamente, nessuno dei presenti è stato ferito: almeno così, la beffa non s’è trasformata in dramma.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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