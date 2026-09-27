Amanda Knox torna a parlare della sua storia a quasi vent’anni dall’omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia nel novembre 2007. La sua vicenda giudiziaria, iniziata quando aveva appena 20 anni, ha avuto un’enorme risonanza internazionale e si è conclusa nel 2015 con l’assoluzione definitiva in Cassazione dall’accusa di omicidio. Dopo gli anni trascorsi in Italia e il ritorno negli Stati Uniti, Knox ha costruito una nuova vita nel suo paese d’origine, diventando scrittrice, autrice e conduttrice di podcast. Oggi è sposata con Christopher Robinson e ha due figli. Il suo nome, tuttavia, continua a essere legato al caso Kercher e al rapporto con Raffaele Sollecito, suo fidanzato all’epoca dei fatti.

Cosa fa oggi Amanda Knox

Dopo essere tornata negli Stati Uniti, Amanda Knox ha trasformato l’esperienza vissuta durante gli anni del procedimento giudiziario in una parte importante della propria attività professionale.

È autrice di libri autobiografici e lavora nel mondo dei contenuti e della comunicazione. Nel 2013 ha pubblicato Waiting to Be Heard: A Memoir, nel quale ha raccontato la propria esperienza e gli anni trascorsi in carcere. Nel 2026 ha inoltre pubblicato Free: My Search for Meaning, un nuovo libro incentrato sul percorso personale seguito alla vicenda giudiziaria.

Un altro progetto importante è il podcast Labyrinths, realizzato insieme al marito Christopher Robinson. Il programma, nato nel 2020, affronta storie legate a esperienze difficili, cambiamento personale e capacità di ricostruire la propria vita.

Nel corso degli anni Knox ha inoltre partecipato a documentari e programmi televisivi, continuando a raccontare in prima persona una vicenda che ha segnato profondamente la sua esistenza.

Negli ultimi mesi la sua esposizione pubblica è tornata ad aumentare anche per il suo spettacolo di stand-up comedy Cartwheel, nel quale ripercorre alcuni aspetti della propria storia. La scelta di affrontare con ironia un’esperienza legata a un omicidio ha suscitato critiche, anche da parte della famiglia di Meredith Kercher.

Knox ha spiegato di non voler fare ironia sull’omicidio e ha detto di comprendere la rabbia dei familiari di Meredith.

La sua presenza pubblica resta quindi strettamente legata alla volontà di raccontare ciò che è accaduto dal proprio punto di vista. Allo stesso tempo, la vita costruita negli Stati Uniti ha assunto caratteristiche molto diverse rispetto agli anni trascorsi sotto i riflettori della cronaca italiana.

La vita privata di Amanda Knox

Oggi Amanda Knox vive negli Stati Uniti insieme al marito Christopher Robinson, scrittore e autore con cui ha costruito una famiglia. I due si sono sposati nel 2018 e hanno celebrato nuovamente il loro matrimonio con una festa nel 2020. La coppia ha due figli: Eureka, nata nel 2021, ed Echo, nato nel 2023.

La famiglia è rimasta generalmente lontana dai riflettori, anche se negli ultimi giorni Knox ha scelto di presentarsi in televisione insieme al marito e ai figli. Nell’intervista a Verissimo, anticipata il 25 settembre 2026, Robinson è intervenuto pubblicamente accanto alla moglie, mentre Knox ha affrontato nuovamente sia le polemiche legate al suo spettacolo sia il ricordo degli anni trascorsi in Italia.

Particolare attenzione ha suscitato anche ciò che Knox ha raccontato sul rapporto con Raffaele Sollecito. I due erano fidanzati nel 2007 e furono coinvolti insieme nel procedimento per l’omicidio di Meredith Kercher. Entrambi sono stati definitivamente assolti dall’accusa di omicidio nel 2015, mentre Rudy Guede è stato condannato in via definitiva per il delitto.

A distanza di quasi vent’anni, Knox ha raccontato di essere ancora affezionata a Sollecito. Ha spiegato che, quando è tornata in Italia, i due hanno finalmente fatto insieme il viaggio a Gubbio che avevano programmato ai tempi della loro relazione. In quell’occasione Sollecito avrebbe anche spinto il passeggino della figlia di Knox. Secondo il racconto della stessa Amanda, quel momento le ha fatto pensare a come avrebbero potuto essere le loro vite se gli eventi del 2007 non avessero cambiato tutto.

Oggi le loro strade sono diverse: Knox vive negli Stati Uniti con Christopher Robinson e i loro due figli, mentre Sollecito vive in Puglia e lavora come ingegnere informatico. Ma il legame creato da quella vicenda, come emerge dalle recenti dichiarazioni di Knox, non è completamente scomparso.

Il loro rapporto appartiene ormai al passato sentimentale di entrambi, ma continua a rappresentare un capitolo significativo della storia che li ha portati, da giovanissimi, al centro di uno dei casi giudiziari più seguiti degli ultimi decenni.