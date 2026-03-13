Nel panorama politico internazionale capita sempre più spesso di assistere a storie che rompono gli schemi tradizionali della rappresentanza. È proprio in questo contesto che si inserisce il caso di Amaranta Hank, figura discussa ma anche simbolica di un nuovo modo di intendere l’attivismo politico. La sua elezione al senato ha attirato l’attenzione non solo in Colombia, ma anche a livello internazionale, riaccendendo il dibattito su inclusione, diritti civili e rappresentanza di categorie spesso marginalizzate.

Amaranta Hank, dai film per adulti alla vittoria alle elezioni in Colombia

Tra i risultati più commentati delle recenti elezioni colombiane spicca quello di Deicy Alejandra Omaña Ortiz, conosciuta dal grande pubblico con il nome d’arte di Amaranta Hank. Originaria di Cúcuta, nel dipartimento di Norte de Santander, l’attivista e giornalista è riuscita a conquistare un seggio al Senato rappresentando il movimento progressista Pacto Histórico, una delle principali forze politiche del Congresso colombiano.

La sua elezione ha fatto discutere soprattutto per il suo passato nell’industria dell’intrattenimento per adulti. Un elemento che, durante la campagna elettorale, è stato spesso utilizzato per mettere in dubbio la sua credibilità politica. Hank, tuttavia, ha scelto di affrontare apertamente la questione, difendendo la propria storia personale e trasformandola in uno strumento di riflessione pubblica. In diverse occasioni ha spiegato che proprio quell’esperienza le ha permesso di conoscere da vicino realtà sociali spesso ignorate dalla politica tradizionale, in particolare le condizioni di chi lavora nel settore del sesso.

Dopo l’annuncio ufficiale dei risultati, Amaranta Hank ha celebrato la vittoria con un breve messaggio pubblicato sui social: “Ce l’abbiamo fatta”. Dietro quella frase c’è però una lunga storia di attivismo. Negli anni l’attivista si è infatti impegnata nella difesa dei diritti delle lavoratrici del sesso e, più in generale, delle donne. Una battaglia portata avanti con iniziative pubbliche, campagne di sensibilizzazione e partecipazione ai movimenti civili.

Secondo quanto raccontato dalla stessa Hank, la decisione di entrare direttamente in politica è nata proprio dalla volontà di trasformare l’attivismo in azione concreta. L’obiettivo, ha spiegato, è quello di portare le istanze di alcune comunità direttamente nei luoghi dove si prendono le decisioni. La sua candidatura all’interno della coalizione progressista è stata inoltre favorita da un sistema che garantisce una rappresentanza di genere più equilibrata, elemento che la stessa Hank ha definito fondamentale per il futuro della politica in Colombia.

La sua figura resta controversa, ma rappresenta anche il simbolo di un cambiamento culturale: la possibilità che percorsi di vita non convenzionali possano comunque trovare spazio nella rappresentanza democratica.

Attivismo e libertà: gli echi del Partito dell’amore in Italia

La storia di Amaranta Hank non è un caso completamente isolato se osservata in una prospettiva più ampia. Anche in Italia, infatti, esistono precedenti che dimostrano come l’attivismo legato alla sessualità e ai diritti civili abbia provato a entrare nelle istituzioni. Il riferimento più evidente è quello del Partito dell’Amore, fondato nel 1991. Protagoniste assolute di quel partito Ilona Staller, conosciuta come Cicciolina, e Moana Pozzi.

In quegli anni il progetto politico rappresentò una vera provocazione nei confronti del sistema politico italiano. Cicciolina era già una figura nota in Parlamento, essendo stata eletta alla Camera dei Deputati nel 1987 nelle liste del Partito Radicale. Con la nascita del Partito dell’Amore si tentò di trasformare quella presenza simbolica in una vera e propria piattaforma politica.

Il movimento si presentava con un’impostazione libertaria e proponeva temi allora considerati estremamente controversi: dalla legalizzazione della prostituzione a una maggiore diffusione dell’educazione sessuale. Temi, oggi, di grande risonanza popolare. Per molti osservatori si trattava di una parodia dei partiti tradizionali, ma nel tempo l’esperimento politico ha dimostrato di avere anche una dimensione culturale più profonda.

Temi come la libertà individuale, la sessualità e i diritti civili iniziarono a entrare nel confronto mediatico e parlamentare, anticipando discussioni che negli anni successivi sarebbero diventate sempre più centrali.

Guardando oggi alla vicenda colombiana, il parallelo appare evidente. Il punto centrale, forse, non riguarda tanto la provocazione quanto il messaggio politico che ne deriva. In questo senso, la vicenda di Amaranta Hank e l’eco del Partito dell’Amore raccontano una storia simile per diversi punti di contatto: quella di un attivismo che prova a trasformarsi in rappresentanza politica per dare diritti e visibilità a chi, per molto tempo, non ne ha avuti.