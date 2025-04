Una pietra usata come fermaporta si è rivelata essere un vero e proprio tesoro. Un oggetto che, per anni, è stato considerato del tutto insignificante, persino dai ladri, solo alla morte della proprietaria si è scoperto avere un valore inestimabile e di grandissima rilevanza riguardo al passato del pianeta Terra. Il blocco di resina è in realtà uno dei più grandi pezzi d’ambra mai trovati.

La scoperta incredibile in Romania, ora è in un museo

Il sasso, dal peso di circa tre chili e mezzo, è stato usato per anni da una donna romena come fermaporte. La pietra di resina fossile si trova attualmente nel museo di Buzau, poco più di cento chilometri a Nord Est della capitale Bucarest, dove è arrivata in seguito alla segnalazione di un parente della proprietaria.

La pietra era stata trovata nel letto di un fiume nel sud-est della Romania da un’anziana che ha poi deciso di portarla a casa e usarla. In Romania, si possono trovare pezzi di ambra nei pressi del villaggio di Colti, in arenaria sulle rive del fiume Buzau.

In questa area la resina viene estratta fin dagli anni ’20. Conosciuta come rumanite, questa ambra è famosa e apprezzata per la sua vasta gamma di tonalità rossastre e intense. Secondo quanto riportato, l’anziana donna viveva proprio a Colti. Nemmeno i ladri che avevano preso di mira la sua casa si sono mai accorti del reale valore della pietra usata come fermaporte.

Solo nel 1991, dopo la morte della donna, l’erede dell’anziana ebbe il sospetto che il fermaporta potesse essere più di ciò che sembrava e fece valutare la pietra.

Il valore e la storia del fermacarte

Il pezzo di resina trovato dall’anziana in Romania è stato valutato intorno al milione di euro, circa 1,1 milioni di dollari USA. L’erede della donna decise di vendere l’ambra allo Stato rumeno, che la fece valutare da esperti del Museo di Storia di Cracovia in Polonia. Secondo questi esperti, l’ambra ha probabilmente un’età compresa tra i 38 e i 70 milioni di anni.

L’ambra è una resina di albero risalente a milioni di anni fa. Nel tempo, la sostanza altamente viscosa si fossilizza in un materiale duro e dai toni caldi, ampiamente riconosciuto come pietra preziosa.

“Questa scoperta ha un grande significato sia a livello scientifico che museale”, ha detto a El Pais Daniel Costache, direttore del Museo provinciale di Buzau. Il materiale prezioso è stato classificato come tesoro nazionale della Romania.

Una scoperta simile è stata fatta anche da un uomo del Michigan che aveva conservato un grosso pezzo di roccia come fermaporta, scoprendo solo decenni dopo che per tenere ferme le porte usava un meteorite del valore di 100.000 dollari.

La Romania è uno dei paesi con i più grandi giacimenti di ambra, in particolare il distretto di Buzau. La regione ospita una riserva naturale dove sono stati scoperti vari pezzi di questa antica resina, di notevole valore sia in termini di qualità sia per le oltre 160 tonalità di colori prevalentemente scuri, dal rosso al nero. Alcune di esse contengono una ricchezza di resti fossili di aracnidi, coleotteri, mosche, crostacei, rettili, piume di uccelli e peli di animali che sono utili anche per studiare il passato del pianeta Terra.