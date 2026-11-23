Scena drammatica in uno specchio d’acqua ghiacciato a Jiamusi, nella provincia cinese dello Heilongjiang: quando un cane è finito nell’acqua sfondando il ghiaccio, il suo ‘amico’ è entrato subito in azione. Prima ha afferrato l’amico per il pelo facendo presa con i denti e ha iniziato a tirare con tutte le sue forze.

Alla fine il coraggioso salvataggio è andato a buon fine: il cane è riuscito a estrarre l’amico dall’acqua gelata dove stava affogando e l’ha portato sano e salvo su uno strato più spesso e sicuro di ghiaccio.

Video tratto da: IPA / KameraOne