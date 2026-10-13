VIDEO
Cerca video
NEWS 13 OTTOBRE 2026

Anas, demolite con l'esplosivo tredici campate del viadotto Tevere

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Virgilio Video è il canale video con format originali ed esclusivi curato da un team interno dedicato alla selezione e alla produzione dei contenuti. Virgilio Video propone una grande varietà di contenuti: news curiose, video virali, tutorial e consigli utili con format 100% originali

Anas prosegue gli interventi di risanamento del viadotto Tevere, situato al km 33,088 della strada statale 675 “Umbro Laziale”, nel territorio comunale di Orte, in provincia di Viterbo.

Nell’ambito dei lavori straordinari di risanamento dell’infrastruttura è stata effettuata la demolizione controllata mediante esplosivo di una parte dell’impalcato della carreggiata in direzione Terni.

L’operazione ha interessato le prime 13 delle 33 campate complessive, a partire dalla spalla lato Terni. Domenica 11 ottobre si è conclusa la demolizione controllata. (Immagini Anas)

Anas, demolite con l'esplosivo tredici campate del viadotto Tevere
SUGGERITI
NEWS
900
DI TENDENZA
Chiudi