Anas, demolite con l'esplosivo tredici campate del viadotto Tevere

Anas prosegue gli interventi di risanamento del viadotto Tevere, situato al km 33,088 della strada statale 675 “Umbro Laziale”, nel territorio comunale di Orte, in provincia di Viterbo.
Nell’ambito dei lavori straordinari di risanamento dell’infrastruttura è stata effettuata la demolizione controllata mediante esplosivo di una parte dell’impalcato della carreggiata in direzione Terni.
L’operazione ha interessato le prime 13 delle 33 campate complessive, a partire dalla spalla lato Terni. Domenica 11 ottobre si è conclusa la demolizione controllata. (Immagini Anas)