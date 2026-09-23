Anche i panda vanno dal dentista: l'incredibile storia di Beixa

Anche gli animali più insospettabili vanno dai dentisti: arriva dalla Cina l’incredibile storia di Beixia, un panda gigante nato nel 2022 con una lesione alla mascella che ne ha causato la deviazione verso sinistra, una situazione che gli creava seri problemi di masticazione e deglutizione, tanto da metterne a rischio l’esistenza.

Degli specialisti cinesi hanno così deciso di eseguire una scansione 3D della sua bocca e hanno progettato un apparecchio su misura con elastici ortodontici, basandosi sulle esperienze fatte con gli uomini.

Alla fine dentisti e odontotecnici hanno realizzato questo specifico apparecchio ortodontico, il primo mai realizzato per un panda gigante e glielo hanno applicato durante un intervento di correzione della mascella senza precedenti al mondo per un animale della sua specie.

Il trattamento ha ‘guidato’ la sua mascella verso il corretto allineamento man mano che cresceva e dopo sei mesi la masticazione e la deglutizione sono state completamente ripristinate. Così oggi, all’età di quattro anni, Beixia riesce a mangiare normalmente ed è diventato attivo e giocherellone.

Video tratto da: IPA / KameraOne