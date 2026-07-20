Anche troppo giocherellone: l'orso ruba la borsa da golf

In un campo da golf vicino a Vancouver, in Canada, una partita ha preso una piega insolita quando un orso, probabilmente a caccia di cibo, si è avvicinato di soppiatto a un cart da golf sul tee e si è improvvisamente avventato sull’attrezzatura.

L’animale ha strappato l’intera sacca da golf dal cart e se n’è andato con il set completo di mazze. Fortunatamente, la fuga del ladro è stata ostacolata dal peso stesso del bottino: troppo ingombrante e poco golosa, la sacca è stata abbandonata a poche decine di metri dal cart.

Video tratto da: IPA / KameraOne