Andrea Bocelli è un mostro sacro della musica con la sua voce da tenore inconfondibile. Jannik Sinner è il tennista numero uno al mondo. Entrambi campioni nelle loro rispettive discipline, sembrano non avere molto in comune. Il primo è un cantante di fama internazionale, il secondo uno sportivo che sembra non aver nulla a che fare con le note. Eppure i due si sono uniti per realizzare un inedito progetto: la canzone Polvere e Gloria.

La canzone di Andrea Bocelli e Jannik Sinner

Polvere e Gloria è uscita il 20 giugno per Decca Records / Universal Music. Si tratta di un brano che rappresenta una specie di conversazione tra generazioni, tra percorsi diversi ma guidati dalla passione.

Nella canzone, tra italiano e inglese, Bocelli presta la sua voce calda a versi intensi e solenni, mentre Sinner, con tono sincero, interviene con dei passaggi come se fossero pensieri ad alta voce.

Accanto alle note liriche del tenore, le parole dello sportivo suonano come appunti di vita: “All you have to do is to be yourself”, “Improve every day”, “Talent doesn’t exist, it has to be earned”.

Polvere e Gloria è stata scritta da Stephan Moccio, Giovanni Caccamo, Alfredo Rapetti Cheope, lo stesso Andrea Bocelli e prodotto da PPG Pierpaolo Guerrini. Si tratta di un omaggio alla fatica ma allo stesso tempo alla bellezza del percorso, alla “linea sottile che trasforma la polvere in gloria”. È un manifesto sull’impegno e sull’andare avanti per raggiungere i propri risultati.

Nel videoclip che accompagna il brano, diretto da Gaetano Morbioli, vengono alternate immagini inedite e private dell’infanzia e dell’adolescenza dei due protagonisti, con quelle attualissime girate nella tenuta toscana del Maestro Bocelli, che restituiscono la dimensione più autentica e intima dell’incontro. Tra campi dorati, silenzi carichi di senso e uno scenario che profuma di casa, entrambi si mostrano senza sovrastrutture.

Le parole di Bocelli su Polvere e Gloria

“Polvere e Gloria è un inno al valore della perseveranza, alla nobiltà della fatica quotidiana che trasforma ogni passo incerto in parte di un disegno più grande”, ha spiegato il cantante Andrea Bocelli aggiungendo che “condividere questo percorso con Jannik è stato affascinante”.

“Mondi diversi – ha sottolineato il tenore – ma vicini nell’impegno, nella disciplina, nella ricerca costante di autenticità e bellezza. E confesso di essere suo tifoso da sempre, affascinato non solo dal suo talento, ma anche dalla sua umiltà e dalla sua forza interiore”.

Le parole di Jannik Sinner sul progetto

A sua volta Jannik Sinner si è detto “molto onorato e felice di far parte di questo progetto con Andrea, che da trent’anni è una voce unica e straordinaria, bandiera del nostro paese nel mondo”.

“Non avrei mai potuto immaginare di sentire la mia voce in un suo brano, tutto questo è un emozione forte”, ha aggiunto il tennista n. 1 al mondo.

Il testo del brano

In our lifes

There will always be many first times

All you have to do is

To be yourself

Ne abbiamo fatta di strada e di vita io e te Stretti alle nostre passioni da sempre perché Una linea sottile sottile trasforma la polvere in gloria E ogni gesto veloce che fa la tua mano è già storia

Come una danza infinita che va La partita è la vita che toglie e che da E se un’onda improvvisa ti travolgerà Tu sorridi alla vita e la vita ti sorriderà

Quanta fatica per giungere la dove sei (If you work you will rise higher) Ma ti accompagna il coraggio e non ti arrendi mai (The one who work is the talented one) Ogni linea sottile che segna il tuo viso ci parla Del percorso che hai fatto dal buio alla luce nell’alba

Come una danza infinita che va

La partita è la vita che toglie e che da

E se un’onda improvvisa ti travolgerà

Tu sorridi alla vita e la vita ti sorriderà

Pronto a dare il meglio sempre un po’ di più

Per volare ancora un po’ più su

Ed io soffro con te

Ed esulto con te

Non ti arrendere

Improve every day that’s the most important thing Talent doesn’t exist It has to be earned I’m always trying to improve and undestand what I can do better Be yourself

Io conosco il coraggio e la forza che hai Sarò sempre al tuo fianco Non arrenderti mai