La natura sa sorprendere anche quando sembra costretta a fare i conti con ostacoli apparentemente insormontabili. Lo dimostra la curiosa scoperta fatta da un agricoltore nella provincia cinese dello Henan, dove il 17 agosto è spuntata un’anguria dalla forma decisamente insolita. Il frutto, anziché svilupparsi con la classica forma tondeggiante, è cresciuto schiacciato tra una grossa roccia e una lamiera metallica, che gli hanno impedito di espandersi liberamente. Il risultato? Un’anguria piatta, quasi come se fosse stata pressata, ma con una sorpresa al suo interno.

La natura è in grado di adattarsi spontaneamente a qualunque situazione

L’anguria scoperta in Cina è un esempio curioso di come le condizioni in cui cresce un frutto possano modificarne l’aspetto. In questo caso, non sono stati necessari interventi particolari o tecniche agricole sofisticate: è bastato che il frutto si sviluppasse in uno spazio troppo stretto per permettergli di assumere la sua forma abituale.

La grossa roccia e la lamiera metallica hanno infatti creato una sorta di barriera fisica, impedendo all’anguria di espandersi liberamente durante la crescita. Il risultato è stato un frutto insolitamente piatto, ben diverso da quelli che siamo abituati a vedere sulle bancarelle dei mercati o sugli scaffali dei supermercati.

La particolarità della scoperta, però, non riguarda soltanto l’aspetto esterno. Quando l’agricoltore ha deciso di tagliare il frutto per osservarne l’interno, ha trovato una polpa rossa e matura, segno che la forma insolita non aveva impedito all’anguria di svilupparsi almeno sotto questo aspetto. Le fette ottenute, inoltre, avevano una conformazione curiosa, quasi fossero già pronte per essere servite come piccoli snack.

Naturalmente, un singolo episodio non significa che una pianta possa adattarsi senza limiti a qualsiasi ambiente. La crescita dei vegetali dipende da numerosi fattori, tra cui la disponibilità di acqua e luce, la temperatura, lo spazio e le condizioni del terreno. Tuttavia, questa vicenda mostra come un ostacolo fisico possa influenzare lo sviluppo di un frutto, modificandone la forma senza necessariamente comprometterne la maturazione.

Il fenomeno delle angurie cubiche: il business tutt’altro che naturale

Se l’anguria schiacciata in Cina è il risultato di una circostanza fortuita, le angurie cubiche giapponesi rappresentano l’esatto opposto: frutti modellati intenzionalmente per ottenere una forma insolita e riconoscibile.

Conosciute anche come angurie quadrate, queste particolari varietà sono associate soprattutto alla città di Zentsuji, nella prefettura di Kagawa. La loro storia comincia nel 1978, quando il designer Tomoyuki Ono sviluppa l’idea di coltivare angurie dalla forma cubica. L’obiettivo iniziale è pratico: rispetto ai frutti rotondi, quelli con facce piane dovrebbero essere più semplici da sistemare in frigorifero e occupare meno spazio durante la conservazione.

L’intuizione, però, si trasforma progressivamente in qualcosa di diverso. Le angurie cubiche diventano oggetti ornamentali, ricercati per il loro aspetto insolito e per la possibilità di regalarli come prodotti esclusivi. Il loro valore commerciale finisce così per dipendere soprattutto dalla forma, più che dalle caratteristiche alimentari.

Ma come si ottiene un’anguria perfettamente quadrata? Il procedimento sfrutta una caratteristica della crescita del frutto: quando è ancora in fase di sviluppo, viene inserito all’interno di un contenitore rigido a forma di cubo, con lati di circa 18-19 centimetri. Man mano che cresce, l’anguria si adatta allo spazio disponibile, assumendo progressivamente la forma dello stampo.

Il risultato, almeno all’apparenza, sembra semplice da ottenere. In realtà, la coltivazione richiede attenzione e non tutti i frutti raggiungono gli standard necessari per essere commercializzati. Secondo le informazioni disponibili, soltanto il 60-70% delle angurie coltivate arriva a una qualità sufficiente per la vendita. Inoltre, i frutti vengono raccolti prima della completa maturazione, quando sono ancora duri e possono mantenere la forma desiderata.

Ed è proprio qui che arriva la sorpresa: le angurie cubiche giapponesi non sono destinate a essere mangiate. La raccolta anticipata le rende inadatte al normale consumo alimentare, trasformandole di fatto in elementi decorativi. Anche il prezzo contribuisce a renderle un prodotto fuori dal comune. Il costo può partire da circa 10.000 yen, equivalenti indicativamente a 60 euro ai cambi recenti, e raggiungere cifre molto più elevate per gli esemplari più costosi.

C’è poi un altro dettaglio curioso: grazie alla raccolta anticipata, questi frutti possono conservarsi a lungo senza deteriorarsi rapidamente, arrivando in alcuni casi a durare fino a circa un anno.

Il confronto con l’anguria piatta scoperta in Cina è quindi evidente. Da una parte c’è un frutto che cambia forma perché incontra un ostacolo durante la crescita; dall’altra, un prodotto agricolo il cui sviluppo viene guidato intenzionalmente per ottenere un risultato preciso.

Video tratto da: IPA/Kameraone