Come in un reality o un film per bambini: è così che si ritrovano gli animali selvatici di un bosco di tra Umbria e Lazio, a cavallo tra la provincia di Viterbo e il territorio di Orvieto.

Le buffe attività di lupi, cinghiali, istrici, caprioli, volpi, lepri e martore sono state riprese dalla foto-trappola.

Tutte queste specie coesistono in una porzione di territorio davvero piccolissima e si mettono a favore di camera a tutte le ore del giorno e della notte.