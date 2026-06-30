Anna Pettinelli lascia Amici. Dopo il ritorno nella scuola di Maria De Filippi come insegnante di canto, la speaker e volto televisivo sarebbe pronta a cambiare di nuovo rotta. Secondo indiscrezioni, la sua uscita dal talent di Canale 5 è legata al passaggio a Tale e Quale Show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti.

La notizia pesa perché Pettinelli non è mai stata una presenza neutra dentro Amici: con il suo stile diretto, spesso divisivo, ha rappresentato una delle figure più riconoscibili tra i professori di canto. Le sue valutazioni, i confronti con gli allievi e gli scontri con gli altri docenti hanno contribuito a costruire una parte importante del programma.

Perché Anna Pettinelli lascia Amici di Maria De Filippi

Per chi la segue da anni, il cambio di scena non arriva dal nulla: Anna Pettinelli ha attraversato radio, tv, talent e intrattenimento, come racconta questo video sul perché è famosa Anna Pettinelli.

Il motivo dell’addio sarebbe l’impegno con Tale e Quale Show. Il programma di Carlo Conti richiede preparazione, prove, trasformazioni vocali e sceniche, e una presenza continuativa nel palinsesto Rai. Una sovrapposizione difficile da conciliare con il ruolo di professoressa ad Amici, che non si esaurisce nelle puntate in onda ma comprende registrazioni, daytime, lezioni e dinamiche interne alla scuola.

Per Pettinelli si tratterebbe quindi di una scelta professionale precisa: lasciare il banco dei professori per mettersi in gioco in un contesto diverso, più da concorrente che da giudice. A Tale e Quale bisogna imitare, cantare, trasformarsi, accettare il giudizio e affrontare ogni settimana una nuova prova. Insomma, è una posizione quasi ribaltata rispetto ad Amici: da chi valuta gli altri a chi viene valutata.

Chi prende il posto di Anna Pettinelli ad Amici?

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il nome da tenere d’occhio sarebbe quello di Arisa, già vista in passato nel ruolo di professoressa di canto nella scuola. Per parlare di ingresso definitivo, però, serve l’annuncio ufficiale della produzione o della stessa Maria De Filippi. Arisa sarebbe comunque un profilo coerente con il programma: ha esperienza come cantante, conosce il meccanismo televisivo e ha già dimostrato di saper stare dentro la scuola, con un approccio molto diverso da quello di Pettinelli: meno frontale, più emotivo e spesso più vicino al percorso personale degli allievi.

Tra i nomi circolati nelle ipotesi c’è anche quello di Amadeus, che ha già avuto un contatto diretto con il programma come giudice del Serale. Al momento, però, anche in questo caso si tratta di un’indiscrezione.

Anna Pettinelli verso Tale e Quale Show

Il passaggio a Tale e Quale Show apre un fronte nuovo per Anna Pettinelli. Il programma di Carlo Conti è uno dei format più riconoscibili di Rai1 e negli anni ha trasformato attori, cantanti, conduttori e personaggi tv in imitatori per una sera. Ogni concorrente deve studiare voce, postura, trucco, movimenti e presenza scenica dell’artista assegnato. E chi partecipa deve accettare anche il rischio della caricatura, dell’errore e del confronto con modelli musicali molto amati.

Per capire il tipo di programma in cui potrebbe approdare, puoi approfondire leggendo quanto guadagna il vincitore di Tale e Quale Show, che restituisce anche la dimensione molto competitiva dello show.

Per ora, comunque, il quadro resta quello delle indiscrezioni: l’unica certezza è che l’eventuale addio di Anna Pettinelli aprirebbe una fase nuova nella scuola di Maria De Filippi. Perché ad Amici i professori non sono soltanto tecnici: sono personaggi, a volte veri protagonisti, punti di scontro e di identificazione. Cambiarne uno significa cambiare anche il clima del programma.