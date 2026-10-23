Una coreografia interrotta per un attimo di esitazione, la consapevolezza di aver compromesso la propria esibizione e la difficoltà di accettare un errore davanti al pubblico. Anna Safroncik ha raccontato senza nascondere la propria delusione quanto accaduto nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 17 ottobre 2026. L’attrice, protagonista dello show condotto da Milly Carlucci, si è lasciata sopraffare dall’emozione proprio nel momento in cui avrebbe dovuto dare il meglio di sé.

A spiegare che cosa è successo è stata la stessa Safroncik, durante il confronto con la conduttrice a Ballando segreto. A farle perdere la concentrazione sarebbe stata la presenza della madre tra gli spettatori: quell’istante le avrebbe fatto perdere il filo della coreografia. L’attrice ha precisato che non tutta la performance è andata perduta grazie all’intervento del maestro Leonardo Lini.

I primi anni

Anna Safroncik è nata a Kiev, in Ucraina, nel 1981, in una famiglia profondamente legata al mondo dello spettacolo. La madre, Lilia Tchapkis, è stata una prima ballerina, mentre il padre, Eugenio Safroncik, è un tenore. Crescere in un ambiente simile ha significato per lei entrare in contatto con la musica, la danza e la recitazione fin da piccolissima.

La sua esperienza artistica è cominciata quando aveva appena cinque anni, partecipando ad alcune opere del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Kiev. Un’esposizione precoce al palcoscenico che ha contribuito a far maturare la sua passione per la recitazione.

A sette anni è stata ammessa all’Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev, dove ha studiato diverse discipline: dal pianoforte al canto, dalla danza alla recitazione, passando per la composizione e l’armonia musicale. La svolta nella sua vita è arrivata a dodici anni, quando si è trasferita in Italia insieme alla madre. Qui ha continuato a coltivare la propria passione artistica, costruendo gradualmente un percorso professionale nel cinema e nella televisione italiana.

Nel 1998 ha partecipato a Miss Italia, conquistando la fascia di Miss Toscana. L’esperienza l’ha portata a Roma e, nello stesso anno, ha segnato il suo debutto cinematografico. Per Safroncik si è aperta così una strada che, nel giro di pochi anni, l’avrebbe condotta a diventare uno dei volti più riconoscibili delle fiction televisive.

La carriera di Anna Safroncik

Il debutto sul grande schermo è avvenuto nel 1998 con Metronotte, film diretto da Francesco Calogero, in cui ha recitato accanto a Diego Abatantuono. Poco dopo è arrivata la partecipazione a C’era un cinese in coma, diretto da Carlo Verdone. Due esperienze che le hanno permesso di muovere i primi passi nel cinema italiano.

Parallelamente, Safroncik ha iniziato a lavorare in televisione, prendendo parte a produzioni come Carabinieri, Don Matteo e Vento di Ponente. La notorietà presso il grande pubblico è arrivata nel 2004, quando ha interpretato Anna Baldi nella soap opera CentoVetrine. La serie le ha dato grande visibilità e ha contribuito a consolidare il suo rapporto con il pubblico televisivo.

Negli anni successivi l’attrice ha continuato a interpretare personaggi dalle personalità complesse. Nel 2008 è stata Vittoria Granieri Solaro nella fiction La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa e ha preso parte al film Al di là del lago. Nel 2009 è arrivata al cinema con La bella società e La matassa, la commedia di Ficarra e Picone. Nello stesso periodo ha partecipato anche a Nine, il musical cinematografico diretto da Rob Marshall.

Il 2012 ha segnato un altro passaggio importante della sua carriera con Le tre rose di Eva. Nel frattempo, l’attrice ha alternato il lavoro televisivo a quello cinematografico, partecipando a produzioni come Poli opposti, Il traduttore e Le verità. Nel 2019 ha anche debuttato alla conduzione del Festival Show, manifestazione musicale itinerante che l’ha portata sul palco davanti a un pubblico numeroso, presentando artisti italiani e internazionali.

Nel 2023 ha recitato in La quattordicesima domenica di Pupi Avati.

Nel 2024 è tornata protagonista di una fiction Mediaset con Se potessi dirti addio, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Mentre nel 2026 ha partecipato come protagonista alla serie Colpa dei sensi, una storia che intreccia passione e intrighi.

Lontano dal set, l’attrice ha mantenuto negli anni una certa riservatezza sulla propria sfera personale, ma in varie interviste ha raccontato di essere attualmente single e di vivere una fase in cui preferisce dedicarsi a se stessa.

Ha poi spiegato di aver imparato ad apprezzare la propria indipendenza e di non sentire, al momento, il desiderio di sposarsi o di avere figli.

Tra le relazioni note dell’attrice c’è quella con l’imprenditore Marco Marianzio, con cui ha avuto una storia durata circa un anno e mezzo. La relazione si è conclusa nell’estate del 2023. Da allora, Safroncik non ha reso pubblica una nuova storia sentimentale.