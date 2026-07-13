Vivere per un anno in un habitat isolato, affrontando le stesse sfide che un giorno potrebbero attendere gli astronauti diretti sulla Luna o su Marte. È questo l’obiettivo del nuovo programma lanciato dalla Nasa, che ha aperto la selezione di volontari per partecipare a una missione simulata destinata a raccogliere dati fondamentali in vista delle future esplorazioni umane dello Spazio profondo.

L’esperimento prenderà il via nell’agosto del 2027 e rappresenta uno dei tasselli principali dello Human Research Program, il progetto con cui l’agenzia spaziale americana studia gli effetti delle missioni di lunga durata sul corpo e sulla mente degli astronauti. I partecipanti non lasceranno la Terra, ma vivranno per dodici mesi in ambienti altamente realistici, progettati per riprodurre le condizioni operative di una base lunare e di una futura missione su Marte.

Un anno di isolamento per preparare il futuro dell’esplorazione spaziale

Durante la simulazione di un anno sulla Luna e su Marte, i volontari selezionati dalla Nasa dovranno convivere in spazi ristretti, gestire le risorse disponibili e affrontare le attività quotidiane previste durante una missione interplanetaria. L’habitat ricreerà numerose condizioni tipiche dello Spazio, comprese le limitazioni nelle comunicazioni con la Terra, le operazioni di manutenzione, gli esperimenti scientifici e le passeggiate simulate sulla superficie lunare o marziana attraverso l’impiego della realtà virtuale e della realtà aumentata.

L’obiettivo non è soltanto verificare il funzionamento delle tecnologie, ma anche comprendere come l’isolamento prolungato, il lavoro di squadra e lo stress possano influenzare le prestazioni, la salute fisica e il benessere psicologico dell’equipaggio.

Chi può partecipare alla missione

La selezione è aperta a cittadini statunitensi e a persone in possesso della Green Card. Come avviene per le candidature ai programmi astronautici, la Nasa richiede requisiti molto specifici:

buona salute;

età compresa generalmente tra i 30 e i 55 anni;

assenza di dipendenze;

ottima conoscenza della lingua inglese;

formazione scientifica o tecnica;

esperienza professionale qualificata.

Quindi possono candidarsi ingegneri, medici, ricercatori, piloti o professionisti con competenze ritenute utili per affrontare una missione complessa. Anche la capacità di lavorare in gruppo e di adattarsi a condizioni di forte isolamento rappresenterà un elemento determinante nella scelta dei candidati.

Perché queste simulazioni sono così importanti

Le missioni di lunga durata oltre l’orbita terrestre presentano difficoltà molto diverse rispetto ai soggiorni sulla Stazione Spaziale Internazionale. Un viaggio verso Marte potrebbe durare diversi anni tra andata, permanenza sul pianeta e ritorno, con comunicazioni ritardate di diversi minuti e possibilità molto limitate di ricevere assistenza dalla Terra.

Per questo motivo la Nasa conduce da anni simulazioni sempre più realistiche, che permettono di raccogliere informazioni preziose su alimentazione, gestione delle emergenze, utilizzo delle risorse, dinamiche di gruppo e risposta psicofisica degli equipaggi. I dati raccolti serviranno a migliorare sia la progettazione degli habitat spaziali che le procedure operative delle future missioni con equipaggio.

Un passo verso la presenza umana sulla Luna e su Marte

L’iniziativa si inserisce nella strategia di lungo periodo dell’agenzia spaziale per l’esplorazione dello Spazio profondo. Dopo i progressi compiuti con il programma Artemis, continua infatti a sviluppare tecnologie e protocolli destinati a rendere sostenibili missioni sempre più lunghe e complesse.

Prima di poter costruire basi permanenti sulla Luna o affrontare il lungo viaggio verso Marte sarà necessario comprendere nel dettaglio come gli esseri umani reagiscano a mesi di isolamento, autonomia operativa e convivenza in ambienti estremi. Le simulazioni terrestri rappresentano quindi un passaggio indispensabile: consentono di testare ogni aspetto della vita quotidiana nello Spazio senza correre i rischi di una missione reale.

Per i volontari selezionati sarà un’esperienza unica, ma soprattutto un contributo concreto allo sviluppo delle tecnologie e delle conoscenze che potrebbero rendere possibile la prossima grande frontiera dell’esplorazione umana del Sistema Solare.