Gli scienziati hanno lanciato un allarme sull’Antartide senza precedenti: i ghiacci del Polo Sud potrebbero aver superato un punto di non ritorno, con conseguenze potenzialmente catastrofiche per il livello dei mari e per l’intero equilibrio climatico terrestre.

Dal 2016 un crollo improvviso

Fino a meno di dieci anni fa, la quantità di ghiaccio marino antartico rimaneva sorprendentemente stabile, persino in un contesto di riscaldamento globale. Poi, nel 2016, tutto è cambiato. Le misurazioni satellitari hanno registrato una caduta netta e repentina nell’estensione dei ghiacci, che da allora non ha più recuperato i livelli precedenti.

Nel 2023 sono stati infranti record negativi: a febbraio il minimo stagionale ha toccato valori mai osservati prima, mentre a settembre lo stesso è accaduto con il massimo invernale. È come se l’intero sistema avesse “girato un interruttore”, segnando l’inizio di una nuova era per l’Antartide. Anche la più grande piattaforma di ghiaccio in Antartide sta sparendo.

Il punto di svolta climatico

Molti climatologi parlano di tipping point, ovvero di una soglia oltre la quale i cambiamenti diventano irreversibili. I dati raccolti mostrano che la probabilità che un simile crollo si verificasse per pura variabilità naturale è prossima allo zero. In altre parole, la mano dell’uomo è inconfondibile.

Secondo Alexander Haumann, ricercatore dell’Alfred Wegener Institute, l’intero continente si sta comportando come un sistema unico e instabile, incapace di tornare alle condizioni del passato. E questo significa che le trasformazioni che osserviamo non saranno temporanee, ma destinate a proseguire nel lungo periodo.

Il ruolo degli oceani e le conseguenze

Il cuore del problema sembra trovarsi nell’oceano. Gli studi più recenti hanno dimostrato che le acque profonde del Sud del mondo, ricche di calore accumulato a causa dell’effetto serra, stanno risalendo verso la superficie. Un tempo questo processo era frenato da un sottile strato di acqua fredda e dolce che agiva da barriera.

Ma negli ultimi anni quella barriera si è indebolita, complice l’aumento della salinità e i cambiamenti nei venti circumpolari. Il risultato è che acque più calde raggiungono la superficie, sciogliendo i ghiacci dall’interno e impedendone la formazione di nuovo durante l’inverno australe.

La riduzione del ghiaccio marino antartico non è un problema confinato al Polo Sud. Al contrario, le ripercussioni sono planetarie. Senza la protezione del mare ghiacciato, i ghiacciai continentali accelerano la loro corsa verso l’oceano, contribuendo direttamente all’innalzamento del livello dei mari.

Gli scienziati ricordano che l’Antartide custodisce abbastanza ghiaccio da far salire i mari di circa 58 metri. È uno scenario estremo e lontano, ma ogni punto percentuale di perdita in più significa decine di milioni di persone a rischio nelle zone costiere.

C’è poi un effetto ottico e termico: meno ghiaccio significa meno superficie riflettente. L’oceano scuro assorbe più calore solare, alimentando un circolo vizioso di ulteriore riscaldamento e scioglimento. Infine, il rimescolamento delle acque profonde rischia di liberare enormi quantità di carbonio intrappolato negli strati marini, amplificando ulteriormente la crisi climatica.

L’incertezza del futuro

Gli studiosi non escludono che fenomeni naturali possano attenuare o alterare questa dinamica. Ma le previsioni rimangono cupe: la tendenza attuale mostra un pianeta sempre più incapace di frenare gli effetti dell’attività umana. Come ha spiegato la climatologa Marilyn Raphael, dell’Università della California, “quello che stiamo osservando in Antartide non è un evento passeggero, ma un cambiamento strutturale che potrebbe restare con noi per decenni”.

La crisi dei ghiacci antartici è un campanello d’allarme che non riguarda soltanto i pinguini o gli ecosistemi polari: riguarda le città costiere di tutto il mondo, la sicurezza alimentare, l’equilibrio climatico globale. Se davvero abbiamo oltrepassato un punto di non ritorno, il tempo per agire si restringe ulteriormente.