L’Antartide sta subendo cambiamenti improvvisi e allarmanti. Una ricerca pubblicata su Nature mostra che queste trasformazioni improvvise sono già in atto e probabilmente si intensificheranno significativamente in futuro. Diversi scienziati hanno condotto ricerche sul campo e dai risultati c’è una brutta notizia per la fauna selvatica. Ciò che sta accadendo nella terra di ghiaccio in questo momento influenzerà il mondo per le generazioni a venire, dall’innalzamento del livello del mare ai cambiamenti estremi del sistema climatico.

Cosa sta succedendo in Antartide

In Antartide il ghiaccio marino si sta riducendo rapidamente, gli iceberg si stanno sciogliendo più velocemente, le calotte glaciali che ricoprono il continente si stanno avvicinando al punto di non ritorno e le correnti oceaniche vitali mostrano segni di rallentamento.

Secondo gli scienziati, questi cambiamenti dovuti al riscaldamento globale stanno avvenendo molto più rapidamente del previsto.

L’allarme è che le improvvise mutazioni potrebbero amplificarsi. Per esempio, lo scioglimento dei ghiacci marini consente agli oceani di riscaldarsi più rapidamente, il che provoca la dispersione di una maggiore quantità di acqua. Questi fenomeni, una volta innescati, possono essere difficili o addirittura impossibili da invertire su scale temporali significative per l’uomo.

Sebbene sia comune supporre che il cambiamento climatico comporti una trasformazione graduale dell’ambiente, in Antartide si sta assistendo a qualcosa di molto diverso. Negli ultimi decenni, l’ambiente antartico ha avuto una risposta complessivamente molto più attenuata al riscaldamento climatico causato dall’uomo rispetto all’Artico. Ma circa un decennio fa, hanno iniziato a verificarsi cambiamenti improvvisi.

Le conseguenze dei cambiamenti in Antartide

I sistemi naturali dell’Antartide sono strettamente interconnessi. Quando un di questi è sbilanciato, può innescare effetti a cascata sugli altri. Il ghiaccio marino attorno all’Antartide è in drastico calo dal 2014. La sua estensione si sta riducendo a un ritmo doppio rispetto a quello dell’Artico.

Questi cambiamenti in atto sono senza precedenti, ben al di fuori della variabilità naturale dei secoli passati e le implicazioni potrebbero essere di vasta portata. Il ghiaccio marino ha una superficie riflettente che rimanda il calore nello spazio.

Quando c’è meno ghiaccio marino, il calore viene assorbito dagli oceani. In questo contesto, i pinguini imperatore e altre specie che dipendono dal ghiaccio marino per l’habitat e la riproduzione affrontano minacce reali. Meno ghiaccio marino significa anche che le piattaforme di ghiaccio dell’Antartide sono più esposte alle onde.

Inoltre lo scioglimento dei ghiacci sta rallentando la circolazione oceanica profonda attorno all’Antartide. Questo sistema di correnti profonde, noto come Circolazione Antartica Invertita, svolge un ruolo fondamentale nella regolazione del clima terrestre assorbendo anidride carbonica e distribuendo calore.

Un rallentamento potrebbe ridurre la quantità di ossigeno e anidride carbonica assorbita dall’oceano e rilasciare nutrienti vitali sul fondale marino. Meno ossigeno e meno nutrienti avrebbero conseguenze importanti per gli ecosistemi marini e la regolazione del clima.

La calotta glaciale dell’Antartide occidentale e alcune regioni dell’Antartide orientale stanno perdendo ghiaccio, contribuendo all’innalzamento del livello del mare. La perdita di ghiaccio è aumentata di sei volte dagli anni ’90. La sola calotta glaciale dell’Antartide occidentale contiene ghiaccio sufficiente ad aumentare il livello globale del mare di oltre cinque metri. In tutto il mondo, almeno 750 milioni di persone vivono in zone basse vicino al mare. L’innalzamento del livello del mare minaccia le infrastrutture costiere e le comunità a livello globale.

I pericoli in futuro

I cambiamenti improvvisi in Antartide derivano in gran parte dal calore extra intrappolato da decenni di emissioni incontrollate di gas serra. L’unico modo per evitare ulteriori cambiamenti improvvisi è ridurre le emissioni abbastanza rapidamente da mantenere il riscaldamento il più vicino possibile a 1,5 °C.

Anche se ci riuscissimo, molti cambiamenti sono già stati avviati. Governi, aziende e comunità costiere devono prepararsi a un futuro di trasformazioni perché ciò che sta accadendo in Antartide avrà conseguenze su tutto il pianeta. Gli scienziati avvertono che ci troveremo di fronte a fenomeni climatici sempre più gravi e cambiamenti irreversibili.