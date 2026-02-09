I Laboratori Nazionali del Gran Sasso rappresentano uno dei punti di riferimento mondiali per la ricerca in fisica delle particelle, astrofisica e fisica nucleare. La loro presenza si deve ad Antonino Zichichi, fisico siciliano dalla visione pionieristica che li ha pensati negli anni Ottanta. Si tratta di un intricato complesso sotterraneo scavato nel cuore del massiccio che si trova tra le province di L’Aquila e Teramo, a circa 1.400 metri di profondità sotto la roccia.

L’idea di sfruttare la montagna come “scudo naturale” fu proposta da Zichichi nel 1979, quando era presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Convincere la politica italiana, in particolare la Democrazia Cristiana, a includere la costruzione di un laboratorio scientifico nell’ambito dei lavori per la nuova autostrada A24 fu una sfida. Tuttavia, la persuasione del fisico ebbe successo: negli anni successivi vennero scavati i tre giganteschi ambienti sperimentali, grandi gallerie laterali della autostrada, che poi divennero il fulcro della ricerca sotterranea italiana.

Oggi i cosiddetti LNGS sono gli elementi che compongono il più grande laboratorio sotterraneo al mondo per la ricerca di fenomeni estremamente rari e difficili da osservare in superficie, grazie alla protezione offerta dai tanti metri di roccia che riducono drasticamente il flusso di raggi cosmici e di altre radiazioni di fondo.

Laboratori nascosti, cosa si studia sotto il Gran Sasso

La caratteristica principale dei Laboratori sotto il Gran Sasso è costituita dalla possibilità di fare esperimenti in un ambiente di “silenzio cosmico”: qui si cerca di captare i segnali di particelle elusive come i neutrini, di esplorare la natura della materia oscura e di indagare fenomeni di fisica che sfuggono alle tecniche tradizionali. Tra le principali linee di ricerca, infatti, si trovano:

la fisica dei neutrini : particelle minuscole che attraversano l’universo senza quasi mai interagire con la materia. Gli esperimenti nei laboratori di Zichichi – come Borexino, OPERA, ICARUS o LVD – hanno permesso di studiare la loro oscillazione, il loro ruolo nei processi solari e nei collassi delle supernove, aprendo una porta cruciale verso fisica oltre il Modello Standard delle particelle;

: particelle minuscole che attraversano l’universo senza quasi mai interagire con la materia. Gli esperimenti nei laboratori di Zichichi – come Borexino, OPERA, ICARUS o LVD – hanno permesso di studiare la loro oscillazione, il loro ruolo nei processi solari e nei collassi delle supernove, aprendo una porta cruciale verso fisica oltre il Modello Standard delle particelle; lo studio della materia oscura: progetti come XENONnT e DarkSide-20k mirano a catturare indizi sulle particelle che compongono una componente sconosciuta dell’universo che supera di gran lunga la materia ordinaria visibile;

che supera di gran lunga la materia ordinaria visibile; l’astrofisica nucleare: aiuta a comprendere come si formano gli elementi nelle stelle.

Nel complesso, si tratta di esperimenti innovativi. Questi progetti di nuova generazione, come RES-NOVA, si concentrano su tecniche cryogeniche per catturare neutrini di supernove e possibili segnali di materia oscura con sensibilità senza precedenti.

Zichichi e il Gran Sasso: una storia di scienza, politica e impatto sociale

La genesi dei Laboratori sotto il Gran Sasso, suggeriti da Antonino Zichichi, non è stata priva di ostacoli. La proposta iniziale del fisico siciliano ha dovuto superare resistenze politiche e preoccupazioni legate alla costruzione del tunnel autostradale e alla sostenibilità dell’investimento scientifico. Tuttavia, la sua lungimiranza e la sua capacità di dialogare con le istituzioni hanno portato alla realizzazione di una struttura che oggi attira ogni anno migliaia di ricercatori da decine di nazioni.

I risultati ottenuti hanno avuto un impatto profondo sulla fisica moderna, contribuendo a importanti scoperte nei settori della fisica del neutrino e della ricerca sulla materia oscura, collocando l’Italia tra i protagonisti della scienza globale.