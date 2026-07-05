Con il caldo che nelle ultime settimane ha messo in difficoltà gran parte dell’Europa, anche un semplice tragitto a piedi può trasformarsi in una vera prova di resistenza. Le temperature elevate, unite all’afa e alle cosiddette isole di calore urbane, rendono complicato muoversi nelle città, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Per questo motivo, oltre ai consigli degli esperti su idratazione e comportamenti corretti, anche la tecnologia può diventare un prezioso alleato.

La tecnologia può aiutare anche durante il caldo

Tra gli strumenti più utili c’è Fontanelle.org, una piattaforma collaborativa che permette di individuare le fontanelle pubbliche presenti nelle vicinanze. Grazie alla geolocalizzazione, il sito mostra su una mappa i punti in cui è possibile riempire la borraccia o bere acqua fresca, offrendo anche informazioni lasciate dagli altri utenti sul funzionamento delle fontane. Chi lo desidera può inoltre segnalare nuove fontanelle, contribuendo ad aggiornare il database e rendendo il servizio sempre più completo.

Un’altra risorsa interessante è ShadeMap, un’applicazione che aiuta a pianificare gli spostamenti sfruttando le zone d’ombra. Il sistema elabora dati relativi agli edifici e alla posizione del sole durante la giornata, mostrando quali marciapiedi resteranno ombreggiati nelle diverse fasce orarie. In questo modo è possibile scegliere un percorso meno esposto ai raggi solari, riducendo il rischio di surriscaldamento durante gli spostamenti a piedi.

C’è poi Troppocaldo.it, una piattaforma nata con un approccio più leggero ma che fotografa in tempo reale il disagio causato dalle alte temperature. Gli utenti possono esprimere il proprio livello di sofferenza per il caldo attraverso un sistema di valutazione, condividendo la situazione nella propria zona. Più che uno strumento pratico, rappresenta una sorta di “termometro sociale” che racconta come le ondate di calore vengano vissute quotidianamente dai cittadini.

Gli altri rimedi per resistere al caldo torrido

Oltre all’aiuto offerto dalla tecnologia, esistono numerosi accorgimenti – non estremi e fantasiosi come quelli anti caldo estremo messi in campo dai francesi – ma che permettono di affrontare meglio le giornate più calde. In casa è consigliabile mantenere chiuse finestre e persiane durante le ore di maggiore insolazione, aprendo invece nelle prime ore del mattino o in serata quando le temperature diventano più sopportabili. Chi non dispone di un condizionatore può utilizzare un ventilatore, magari posizionando davanti un contenitore con ghiaccio per aumentare la sensazione di freschezza, oppure appendere un lenzuolo umido davanti alla finestra per favorire il raffrescamento dell’ambiente attraverso l’evaporazione.

Anche l’idratazione gioca un ruolo fondamentale. Bere regolarmente acqua, senza aspettare di avvertire la sete, aiuta l’organismo a compensare i liquidi persi con la sudorazione. Una dieta ricca di frutta e verdura contribuisce inoltre a reintegrare acqua e sali minerali, mentre è preferibile limitare bevande zuccherate, alcolici e pasti particolarmente abbondanti. All’esterno è importante scegliere abiti leggeri, chiari e realizzati con tessuti traspiranti, proteggersi con cappello e crema solare ed evitare, quando possibile, di svolgere attività fisica nelle ore centrali della giornata. Piccoli gesti come rinfrescare polsi e tempie con acqua fresca o fare una doccia tiepida possono infine offrire un sollievo immediato e aiutare il corpo a mantenere una temperatura più equilibrata.