La grandine è uno degli eventi atmosferici che può provocare i danni più costosi a un’automobile. Bastano infatti pochi minuti di un violento temporale per ritrovarsi con cofano, tetto e fiancate ricoperti di ammaccature, con riparazioni che possono arrivare a costare anche migliaia di euro. Se evitare completamente questi fenomeni è impossibile, oggi la tecnologia offre diversi strumenti gratuiti che consentono di prevederne l’arrivo con un certo anticipo. Conoscere le app e i servizi meteorologici più affidabili permette di mettere al sicuro il proprio veicolo prima che il maltempo colpisca. E, se ormai il danno è fatto, è utile sapere quali sono i costi medi per eliminare i bolli lasciati dalla grandine.

Le app utili per prevenire i danni da grandine

Quando si parla di grandine, il fattore più importante è il tempo. Anche solo una ventina o una trentina di minuti possono fare la differenza tra un’auto danneggiata e una parcheggiata al sicuro in un garage o sotto una tettoia. Per questo motivo è fondamentale affidarsi a strumenti in grado di segnalare con tempestività l’arrivo dei temporali più intensi.

Il primo punto di riferimento è rappresentato dalle allerte della Protezione Civile, pubblicate ogni giorno con le previsioni relative alle ore successive e alla giornata seguente. Il sistema utilizza i noti codici colore – verde, giallo, arancione e rosso – per indicare il livello di rischio nelle diverse aree del Paese. Per quanto riguarda i temporali, il livello più elevato previsto è quello arancione, che rappresenta il segnale più importante da tenere sotto controllo quando si teme la formazione di grandine.

Molte Regioni mettono inoltre a disposizione applicazionidedicatecheinviano notifiche direttamente sullo smartphone. In Lombardia, ad esempio, è disponibile allertaLOM, mentre nelle altre regioni servizi analoghi sono spesso gestiti dalle agenzie ARPA. Ricevere un avviso in tempo reale permette di organizzarsi con maggiore rapidità e valutare se spostare il veicolo in una zona riparata.

Accanto alle allerte è utile consultare anche i radar meteorologici, che mostrano l’evoluzione dei temporali praticamente in tempo reale. Tra gli strumenti gratuiti più affidabili ci sono l’appMeteo Aeronautica, che segnala i fenomeni più intensi sul territorio nazionale, e la piattaforma Radar-DPC, aggiornata ogni cinque minuti grazie ai dati provenienti dalla rete radar italiana, dai satelliti e dai sistemi di rilevamento dei fulmini. Anche diverse ARPA regionali pubblicano mappe radar dettagliate che consentono di seguire lo spostamento delle celle temporalesche e capire se il maltempo è diretto verso la propria zona. Un controllo rapido può essere sufficiente per decidere di spostare l’auto prima che sia troppo tardi.

Quanto costa tirare su i bolli della grandine?

Se non si riesce a mettere al riparo l’auto in tempo, la grandine può lasciare decine di piccole ammaccature sulla carrozzeria. Il costo della riparazione varia in base a diversi fattori, tra cui il numero dei bolli, la loro profondità, le parti dell’auto coinvolte e la tecnica utilizzata dall’officina.

Per danni limitati, che interessano poche ammaccature facilmente raggiungibili, la spesa può partire da circa 30-45 euro per ogni bollo, con interventi specifici che possono arrivare intorno ai 40 euro più IVA. Quando invece il temporale ha colpito gran parte della carrozzeria, il conto sale sensibilmente: nella maggior parte dei casi una riparazione completa oscilla tra 500 e 2.000 euro, ma nei casi più gravi la cifra può essere anche superiore.

Chi desidera spendere meno può trovare in commercio kit tirabolli fai da te, generalmente venduti a prezzi compresi tra 15 e 29 euro. Si tratta però di una soluzione indicata soprattutto per piccole ammaccature e richiede una buona manualità. Se il danno è esteso o interessa più pannelli dell’auto, affidarsi a un professionista resta la scelta migliore per ripristinare la carrozzeria senza rischiare di peggiorare la situazione. In molti casi, intervenire tempestivamente permette inoltre di evitare che il danno influisca sul valore del veicolo in caso di futura vendita.