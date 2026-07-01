Sorpresa da brividi per un uomo impegnato a caricare il suo pick-up in Colorado: aperta la portiera destra della vettura, l’uomo ci ha trovato bellamente seduto un orso nero, probabilmente incuriosito dalla macchina e magari attratto da qualche cesto con cibo trasportato al suo interno.

Spaventato, l’uomo s’è allontanato immediatamente ma ripresosi dallo shock, ha prima trovato il coraggio di scattare alcune foto e poi, armatosi di un’asse di legno, ha cercato di allontanare l’imprevisto passeggero, più spaventandolo che colpendolo realmente.

A sua volta spaventato, l’orsacchiotto ha deciso di scendere dall’auto e darsi alla fuga. Alla fine, un po’ di paura per entrambi i protagonisti dell’incontro ma nessuno dei due è rimasto ferito.

Video tratto da: IPA / KameraOne