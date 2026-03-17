Apre la scatola: il regalo di matrimonio è da paura

Momento da brividi ad un matrimonio, quando un amico dello sposo gli ha regalato una scatola con una sorpresa tutt’altro che gradita.

Nella confezione, che teoricamente doveva essere piena di dolci, l’amico aveva invece messo un serpente sibilante: lo sposo ha immediatamente mollato il pacchetto e s’è allontanato, tra l’ilarità generale.

In realtà, era tutto sotto controllo: il serpente della scastola era infatti innocuo, scelto accuratamente dall’amico , un noto esperto di serpenti della zona di Rajpur, nel nord dell’India, dove si è svolto il matrimonio.

Video tratto da: IPA / KameraOne