Nella notte tra l’1 e il 2 aprile 2026 è partita ufficialmente la missione Artemis 2 dal Kennedy Space Center che segna un passaggio storico nel ritorno dell’uomo verso la Luna. Il lancio, avvenuto alle 00:36 (ora italiana) con il razzo Space Launch System, si è svolto senza criticità rilevanti. Circa tre ore dopo il decollo, però, è emerso un imprevisto. A segnalarlo è stata l’astronauta Christina Hammock Koch, che ha comunicato al centro di controllo di Houston un malfunzionamento della toilette di bordo, tecnicamente chiamata Universal Waste Management System. Il problema riguarda nello specifico la ventola del sistema, componente essenziale per il corretto funzionamento del bagno in microgravità.

Cosa è successo a bordo della Orion

Il guasto ha avuto un impatto immediato sulle operazioni quotidiane dell’equipaggio. In assenza del corretto flusso d’aria generato dalla ventola, la toilette non può essere utilizzata in modo completo.

Gli astronauti hanno ricevuto indicazioni precise: usare il sistema solo per i rifiuti solidi, mentre per i liquidi hanno fatto ricorso a una soluzione di emergenza già prevista, ovvero degli appositi sacchetti. Nel frattempo gli ingegneri a Houston hanno analizzato i dati in tempo reale, individuando rapidamente la causa del problema nel sistema di controllo collegato alla ventola.

La soluzione e il ritorno alla “normalità”, spazio permettendo

Dopo aver identificato il guasto, il centro di controllo ha inviato all’equipaggio una serie di istruzioni operative per tentare la risoluzione. Gli astronauti hanno eseguito le procedure indicate, intervenendo direttamente sul sistema.

L’intervento ha avuto esito positivo. La comunicazione ufficiale è arrivata dalla CAPCOM Amy Dill, che ha confermato il ripristino della funzionalità della toilette. Agli astronauti è stato comunque raccomandato di attendere che il sistema raggiungesse la piena velocità operativa prima dell’utilizzo e di mantenerlo attivo anche dopo l’uso, per garantire stabilità e sicurezza.

Come funziona il bagno nello spazio

Il sistema utilizzato sulla capsula Orion è una versione compatta di quello già presente sulla Stazione Spaziale Internazionale, e non ha nulla a che vedere con un bagno tradizionale. Funziona grazie a un sistema di aspirazione: in assenza di gravità, è l’aria a guidare i rifiuti nel sistema. La toilette è composta da due elementi principali: un tubo per la raccolta delle urine

e un comparto per i rifiuti solidi.

Le urine vengono espulse nello spazio più volte al giorno, mentre i rifiuti solidi vengono raccolti in sacchetti, compressi e conservati per essere riportati sulla Terra. Lo spazio dedicato è ridotto ma separato dal resto dell’abitacolo, con una porta che garantisce un minimo di privacy. Un miglioramento significativo rispetto alle missioni Apollo, quando gli astronauti utilizzavano semplici sacchetti in condizioni estremamente… scomode.

Una capsula piccola per una missione ambiziosa

La Orion ospita quattro astronauti in uno spazio paragonabile a quello di due grandi SUV. Ogni funzione è ottimizzata al millimetro, inclusa la toilette, posizionata nella parte superiore e accessibile fluttuando in microgravità.

Nonostante le dimensioni contenute, la missione Artemis 2 prevede un viaggio di circa 10 giorni, con un flyby lunare a circa 7.400 chilometri dalla superficie della Luna. Durante questa traiettoria l’equipaggio raggiungerà una distanza dalla Terra mai toccata prima da esseri umani e mangiare, dormire, muoversi e persino andare in bagno diventano operazioni complesse in microgravità. Ogni sistema deve funzionare perfettamente, perché non esistono alternative diciamo… immediate.