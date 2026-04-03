Il ritorno dell’uomo verso la Luna passa anche dai piccoli imprevisti. La missione Artemis 2, partita il 1° aprile 2026, rappresenta un passaggio cruciale per il programma lunare della NASA: è infatti la prima missione con equipaggio diretta verso l’orbita lunare dopo oltre 50 anni. Un viaggio di circa dieci giorni pensato per testare tecnologie e procedure in vista delle future esplorazioni. Tuttavia, già nelle prime ore di volo, non sono mancati alcuni inconvenienti tecnici che raccontano bene quanto lo spazio resti un ambiente complesso, anche quando si tratta di strumenti che sulla Terra diamo per scontati.

Gli astronauti non riescono ad accedere ad Outlook: perché è un problema

Tra le prime criticità segnalate a bordo, una riguarda un elemento insospettabile: la posta elettronica. Il comandante della missione, Reid Wiseman, ha infatti comunicato al centro di controllo di Houston di non riuscire ad accedere a Microsoft Outlook dal proprio dispositivo. Un problema apparentemente banale, ma che nello spazio assume tutt’altra rilevanza.

Gli astronauti utilizzano infatti dispositivi informatici – in questo caso un Microsoft Surface Pro – non solo per comunicare, ma anche per gestire attività operative, consultare timeline di missione e accedere a dati fondamentali per il corretto svolgimento delle operazioni. Il cosiddetto Personal Computing Device è, di fatto, una vera e propria estensione del centro di controllo a bordo.

Durante una diretta streaming con la NASA, Wiseman ha richiesto supporto tecnico, segnalando la presenza di due versioni di Outlook non funzionanti. La risposta da Terra è stata immediata: i tecnici hanno ottenuto l’autorizzazione per accedere da remoto al sistema e intervenire direttamente. Nel giro di poco tempo il problema è stato risolto, dimostrando l’efficacia delle procedure di assistenza a distanza anche in un contesto così estremo.

L’episodio mette in luce un aspetto spesso sottovalutato: nello spazio, anche un malfunzionamento software può rallentare o complicare le operazioni quotidiane. Non si tratta solo di “non poter controllare le email”, ma di garantire continuità operativa e sicurezza in ogni fase della missione.

Problemi alla toilette spaziale

Se i problemi informatici possono sembrare gestibili, quelli legati alla vita quotidiana nello spazio sono ancora più delicati. Prima del problema alla casella di posta elettronica, e a poche ore dal decollo, la specialista di missione Christina Koch ha segnalato un guasto alla toilette della capsula Orion, tecnicamente chiamata Universal Waste Management System.

Il guasto riguardava la ventola del sistema, un componente fondamentale per il corretto funzionamento del bagno in microgravità. A differenza della Terra, infatti, nello spazio l’assenza di gravità rende indispensabile un flusso d’aria controllato per gestire i rifiuti. Senza la ventola attiva, l’intero sistema non può operare come previsto.

L’impatto sull’equipaggio è stato immediato: gli astronauti hanno dovuto limitare l’utilizzo della toilette ai soli rifiuti solidi, mentre per i liquidi è stata adottata una soluzione di emergenza già prevista nei protocolli, basata su appositi sacchetti. Nel frattempo, da Houston, gli ingegneri hanno analizzato i dati in tempo reale per individuare l’origine del problema.

Una volta identificata la causa, sono state inviate istruzioni dettagliate all’equipaggio, che è intervenuto direttamente sul sistema. L’operazione ha avuto esito positivo: la toilette è tornata funzionante, anche se con la raccomandazione di attendere il pieno ripristino della velocità operativa prima di riutilizzarla normalmente.

Anche questo episodio evidenzia quanto ogni dettaglio, nello spazio, sia cruciale. Dalla gestione dei rifiuti alle comunicazioni digitali, ogni sistema deve funzionare alla perfezione per garantire la sicurezza e il benessere degli astronauti durante missioni sempre più ambiziose.