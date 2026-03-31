Quattro astronauti formano l’equipaggio più seguito dai tempi dell’Apollo. Sono i primi a orbitare attorno alla Luna da oltre 50 anni con la missione Artemis 2, aprendo la strada al ritorno sulla Terra per la prossima generazione. L’equipaggio comprende tre astronauti della NASA: il comandante Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch. A loro si aggiunge Jeremy Hansen dell’Agenzia Spaziale Canadese. Non sono solo piloti, ingegneri e scienziati di grande talento, ma anche persone con una vita affettiva che per mesi saranno lontani dalle loro famiglie. Per rendere meno difficile la distanza, hanno scelto di portare degli oggetti con loro.

Cosa si portano gli astronauti sulla Luna

La Nasa permette agli astronauti di portare alcuni oggetti personali con sé, ognuno dei quattro componenti della missione Artemis 2 ha scelto qualcosa di specifico.

Reid Wiseman, il comandante della missione Artemis II, ha perso la moglie a causa di un cancro nel 2020 e ha cresciuto da solo le sue due figlie adolescenti. Sulla Luna si porta un piccolo taccuino per annotare i suoi pensieri durante la missione.

Christina Koch ha trascorso più di 25 anni a contatto con i veterani delle missioni Apollo attraverso una fondazione per borse di studio e gli eventi commemorativi della NASA, e afferma che ciò che gli ex astronauti le hanno veramente insegnato è il cameratismo. L’ingegnera ha raccolto biglietti scritti a mano da persone a lei care che ha deciso di portare con sé sulla Luna per mantenere una “connessione tangibile” con i propri cari rimasti sulla Terra.

Jeremy Hansen, dell’Agenzia spaziale canadese, è sposato, ha tre figli e ama la vela, l’arrampicata e la mountain bike. In “valigia” ha quattro ciondoli a forma di Luna per sua moglie e i suoi tre figli, incisi con la frase “Luna e ritorno” e impreziositi dalle loro pietre portafortuna, oltre a dello sciroppo d’acero e biscotti all’acero.

Victor Glover, considerato l’astronauta più carismatico ed elegante del quartetto, si porta dietro una Bibbia, le fedi nuziali e i cimeli di famiglia, insieme a una raccolta di citazioni motivazionali compilata dall’astronauta dell’Apollo 9 Rusty Schweickart.

Chi sono i quattro astronauti di Artemis 2

Reid Wiseman è un pilota collaudatore della Marina statunitense diventato astronauta, che ha trascorso sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2014 come ingegnere di volo nella Spedizione 40. Wiseman afferma di aver sempre amato volare, ma a terra soffre di vertigini.

Christina Koch è un’ingegnera e fisica che è diventata astronauta nel 2013 e ha stabilito il record per la più lunga permanenza nello spazio da parte di una donna, trascorrendo 328 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nel 2019.

Durante quella missione ha anche partecipato alla prima passeggiata spaziale interamente femminile.

Nata a Grand Rapids, nel Michigan, e cresciuta nella Carolina del Nord, diventerà la prima donna a viaggiare sulla Luna. Il suo viaggio verso Artemis II è iniziato con una fotografia. Da bambina teneva appeso alla parete della sua camera un poster della Terra che sorgeva sulla superficie lunare – la famosa foto dell’alba terrestre di Bill Anders scattata durante la missione Apollo 8 – e decise di voler diventare astronauta quando scoprì che a premere il pulsante di scatto era stato un essere umano, non una macchina fotografica automatica.

Jeremy Hansen è un ex pilota di caccia della Royal Canadian Air Force e fisico, entrato a far parte dell’Agenzia Spaziale Canadese nel 2009. Pur non avendo mai volato nello spazio, ha svolto un ruolo chiave nell’addestramento dei nuovi astronauti presso il Johnson Space Center della NASA, diventando il primo canadese a dirigere questo programma.

Come Koch, la passione di Hansen per lo spazio e per la Luna risale al programma Apollo 8. Cresciuto nella campagna canadese, trasformò la sua casa sull’albero in un’astronave immaginaria dopo aver visto una fotografia di Buzz Aldrin sulla superficie lunare.

Victor Glover è un ex pilota di caccia e collaudatore della Marina degli Stati Uniti, selezionato come astronauta della NASA nel 2013. Ha partecipato alla missione SpaceX Crew 1 della NASA e ha trascorso quasi sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale come membro della Spedizione 64. Nato a Pomona, in California, è sposato e ha quattro figli, ed è il primo uomo di colore a raggiungere la Luna.