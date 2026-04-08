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UNCATEGORIZED 08 APRILE 2026

Artemis II, il tramonto della Terra dietro l'orizzonte lunare

La NASA ha pubblicato le storiche immagini della Terra che tramonta sotto l’orizzonte lunare, più di 57 anni dopo che un’iconica immagine dell'”alba terrestre” fu catturata da un astronauta dell’Apollo 8.

I membri dell’equipaggio di Artemis II hanno catturato l’immagine durante il sorvolo lunare da record della missione, mentre l’astronauta statunitense Bill Anders scattò la leggendaria “alba terrestre” durante la prima missione spaziale con equipaggio umano intorno alla Luna, nel dicembre 1968.

L’equipaggio ha descritto con dovizia di particolari le caratteristiche della superficie lunare e in seguito ha assistito a un’eclissi solare, con la la Luna che è passata davanti al Sole.

Artemis II, il tramonto della Terra dietro l'orizzonte lunare
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