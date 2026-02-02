Il conto alla rovescia simulato del razzo della Nasa per Artemis II Ã¨ cominciato allâ€™inizio di febbraio 2026, con un test completo di rifornimento e procedure pre-lancio al Kennedy Space Center in Florida, negli Stati Uniti: si tratta di una missione storica e, per questo, tanto attesa.

La prova generale, che include il caricamento di milioni di litri di propellente criogenico e la verifica di tutti i sistemi di terra e di volo, rappresenta uno degli ultimi passaggi prima della partenza reale del primo equipaggio umano verso la Luna da oltre mezzo secolo. Lâ€™ultima volta risale al 1972 con lâ€™Apollo 17.

Questa fase di test, cruciale per garantire la sicurezza, Ã¨ accompagnata dalla rigorosa quarantena del gruppo di astronauti, finalizzata a evitare infezioni che potrebbero compromettere la missione. Lâ€™equipaggio di quattro persone â€” composto da tre astronauti dellâ€™agenzia americana e un astronauta proveniente da quella canadese â€” Ã¨ stato isolato settimane prima della partenza, secondo il tradizionale protocollo noto come Health Stabilization Program.

Artemis: una missione che oltre il ritorno dellâ€™uomo sulla Luna

Artemis II non Ã¨ un semplice evento isolato nel calendario aerospaziale: segna un cambiamento epistemologico e operativo nella strategia di esplorazione dello Spazio profondo. Innanzitutto, sarÃ la prima missione umana oltre lâ€™orbita terrestre bassa da di cinquantâ€™anni.

Mentre gli astronauti hanno visitato la Stazione Spaziale Internazionale per decenni, nessuna missione umana ha compiuto un viaggio cosÃ¬ lontano dalla Terra dopo la fine del programma Apollo. Questo ridefinisce non solo le capacitÃ tecnologiche delle agenzie, ma anche la soglia di rischio accettabile per voli umani nello Spazio profondo.

La missione fungerÃ da prova integrata di sistemi critici per obiettivi futuri. Sebbene Artemis II non atterrerÃ sulla superficie lunare, lâ€™orbita e il viaggio di circa dieci giorni serviranno a verificare delle condizioni reali tecnologie fondamentali. Ci si concentrerÃ su supporto vitale, comunicazioni profonde, navigazione autonoma ed esposizione alle radiazioni oltre il campo magnetico terrestre. I dati raccolti permetteranno di calibrare e modificare i sistemi prima di Artemis III, che Ã¨ progettata per riportare esseri umani sulla Luna e includere il primo sbarco sul polo sud del nostro satellite.

Un aspetto non triviale Ã¨ la distanza e la durata del viaggio. Il veicolo spaziale Orion e il razzo SLS â€” il piÃ¹ potente mai costruito dalla Nasa in tempi recenti â€” spingeranno lâ€™equipaggio oltre il lato oscuro della Luna, consentendo osservazioni geologiche e scientifiche che non sono state possibili durante le missioni Apollo. Questa capacitÃ di volare intorno alla Luna e tornare in sicurezza Ã¨ il fondamento necessario per qualsiasi presenza umana prolungata nel sistema Terra-Luna.

Un simbolo e un trampolino di lancio per lâ€™esplorazione spaziale

Dal punto di vista simbolico, Artemis II rappresenta la fine di una lunga pausa nellâ€™esplorazione umana oltre la bassa orbita e lâ€™inizio di una nuova epoca: una in cui lâ€™intento non Ã¨ solo visitare la Luna, ma stabilirvisi. A differenza di Apollo, che celebrava primariamente il raggiungimento, il programma attuale mira a una presenza sostenibile, con basi, infrastrutture logistiche e potenziali progetti di esplorazione verso Marte e oltre.

In questo senso, il conto alla rovescia simulato, le operazioni di rifornimento e il lavoro degli ingegneri visti nelle ultime ore non sono meri rituali tecnici, ma la prova tangibile di come lâ€™umanitÃ stia facendo un passo avanti per essere presente continuativamente nello Spazio profondo.