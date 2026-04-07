Artemis II, un cratere lunare dedicato alla defunta moglie del comandante Wiseman

Un momento di forte emozione accompagna la missione Artemis II: l’equipaggio ha proposto di intitolare un cratere lunare alla memoria di Carroll, moglie scomparsa del comandante Reid Wiseman. L’annuncio è arrivato durante un collegamento dalla navicella, mentre gli astronauti sorvolavano la superficie della Luna.
A spiegare il significato della scelta è stato l’astronauta canadese Jeremy Hansen: “Abbiamo perso una persona cara. E’ un punto luminoso sulla Luna e vorremmo chiamarlo Carroll”.
Il cratere si trova vicino al confine tra il lato visibile e quello nascosto, in una posizione che lo rende osservabile dalla Terra in particolari momenti. Un gesto simbolico che unisce esplorazione e memoria.