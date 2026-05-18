Si è da poco conclusa la missione Artemis II e già inizia a delinearsi il piano preliminare per la successiva Artemis III, prevista per il 2027. La Nasa ha rivelato alcuni dettagli sulla terza fase del progetto. Gli astronauti torneranno a posare i piedi sulla Luna? Ancora no, ma comunque si tratterà di un volo molto interessante: per la prima volta saranno coinvolti più veicoli spaziali.

I dettagli su Artemis III

Artemis III sarà un volo con equipaggio mirato a testare le capacità di rendezvous e attracco tra la capsula Orione i lander commerciali di Blue Origin e SpaceX, al fine di ridurre i rischi in vista dell’allunaggio con equipaggio in programma per Artemis IV.

“Per la prima volta, la Nasa coordinerà una campagna di lancio che coinvolgerà più veicoli spaziali, integrando nuove funzionalità nelle operazioni di Artemis”, è la novità comunicata da Jeremy Parsons, vice amministratore ad interim del programma Luna-Marte presso la Direzione per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione della Nasa a Washington.

Durante la missione Artemis III, il razzo Sls (Space Launch System) lancerà la capsula Orion dal Kennedy Space Center in Florida con quattro membri dell’equipaggio.

Invece di utilizzare lo stadio di propulsione criogenica come stadio superiore del razzo, verrà utilizzato uno ‘spacer’, una replica della massa e delle dimensioni complessive di uno stadio superiore, ma senza capacità propulsive.

Le attività di progettazione e fabbricazione sono già in corso presso il Marshall Space Flight Center della Nasa a Huntsville, in Alabama.

Più veicoli spaziali e più tempo nello Spazio

Una volta che Orion sarà nello Spazio, il modulo di servizio della capsula, che è stato costruito in Europa, fornirà la propulsione necessaria per rendere circolare l’orbita del veicolo spaziale attorno alla Terra.

Rispetto a una missione lunare, l’orbita terrestre bassa consentirà un maggior numero di lanci per ciascun elemento. Saranno quindi mandati oltre l’atmosfera, l’Sls con a bordo Orion e il suo equipaggio, il prototipo del lander Starship Hls di SpaceX e il prototipo del lander Blue Moon Mark 2 di Blue Origin.

Inoltre, l’equipaggio trascorrerà più tempo a bordo di Orion rispetto alla missione Artemis II. In questa terza missione, gli astronauti approfondiranno la valutazione dei sistemi di supporto vitale e, per la prima volta, dimostreranno le prestazioni del sistema di attracco.

L’obiettivo di Artemis III sarà quello di fornire informazioni utili per quanto riguarda i rendezvous, l’abitabilità dei lander e per le operazioni di missione in preparazione delle future missioni sulla superficie lunare. L’agenzia prevede inoltre di testare uno scudo termico migliorato per il rientro di Orion sulla Terra.

Resta ancora un mistero chi saranno gli astronauti che formeranno il team su Orion. Il lancio di Artemis III è previsto per la fine del 2027. La NASA non ha rivelato se l’equipaggio condurrà altri esperimenti scientifici nello spazio o se la capsula Orion subirà ulteriori modifiche interne da esplorare e testare.

Inizialmente era stato previsto l’allunaggio durante Artemis III e la missione darebbe dovuta durare tra le tre e le quattro settimane. A febbraio 2026 l’agenzia spaziale americana ha invece comunicato il cambio del progetto e i tempi di durata della missione sarannno probabilmente maggiori e più adatti al nuovo obiettivo da raggiungere. Lo sbarco degli astronauti sulla Luna è invece stato posticipato ed è previsto durante Artemis IV.