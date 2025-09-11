La decisione del premier polacco Donald Tusk di invocare l’articolo 4 del Trattato del Nord Atlantico ha riportato l’attenzione sull’architettura di sicurezza che regola l’Alleanza Atlantica. L’episodio, legato alle crescenti tensioni ai confini orientali della Polonia, ha sollevato interrogativi tra osservatori e opinione pubblica: fino a che punto questo passaggio può avvicinare lo scenario di un conflitto più ampio, fino addirittura a ipotizzare un’escalation globale?

Cosa prevede l’articolo 4 del Trattato

Il Trattato dell’Atlantico del Nord, firmato a Washington il 4 aprile 1949, si fonda su 14 articoli che definiscono il funzionamento politico e militare dell’Alleanza. Tra questi, l’articolo 4 stabilisce che qualsiasi membro della Nato possa chiedere consultazioni ogni volta che ritenga minacciata la propria integrità territoriale, indipendenza politica o sicurezza.

In termini concreti, questo articolo non implica automaticamente una risposta militare né l’attivazione delle forze congiunte dell’Alleanza. Si tratta piuttosto di un meccanismo politico: un Paese alleato porta all’attenzione degli altri membri una situazione percepita come pericolosa e chiede un confronto formale all’interno del Consiglio Nord Atlantico, l’organo decisionale supremo della Nato.

La convocazione del Consiglio permette di discutere i rischi, valutare prove, condividere informazioni di intelligence e, se necessario, coordinare misure di deterrenza o rafforzamento delle difese. Le decisioni non sono vincolanti e vengono prese all’unanimità.

Nella storia dell’Alleanza, l’articolo 4 è stato utilizzato diverse volte. La Turchia lo ha invocato in più occasioni, ad esempio durante la guerra in Iraq del 2003 e in seguito alla crisi siriana. Nel 2014 e nel 2022, anche Polonia e Paesi baltici hanno fatto ricorso a questo strumento, preoccupati per l’instabilità proveniente dalla Russia e dall’Ucraina.

Invocare l’articolo 4, dunque, non equivale a dichiarare guerra né a chiedere l’intervento armato degli alleati. È un segnale politico e diplomatico, che punta a rafforzare la coesione dell’Alleanza e a mettere in chiaro che la minaccia percepita da un singolo Stato riguarda l’intero blocco.

Cos’è l’articolo 5: la mutua difesa in caso di aggressione

Se l’articolo 4 ha valore consultivo, l’articolo 5 rappresenta invece il cuore dell’Alleanza Atlantica. Esso stabilisce che un attacco armato contro uno o più membri della Nato è considerato un attacco contro tutti. In tal caso, ciascun alleato si impegna ad assistere la parte colpita, anche con l’uso della forza armata, fino al ripristino della sicurezza.

L’articolo 5 è stato invocato una sola volta nella storia: l’11 settembre 2001, dopo gli attentati terroristici negli Stati Uniti. In quell’occasione, gli alleati hanno fornito supporto militare e logistico a Washington, aprendo la strada all’intervento internazionale in Afghanistan.

La differenza sostanziale tra articolo 4 e articolo 5 è dunque enorme. Mentre il primo si limita ad avviare un processo di consultazione e valutazione politica, il secondo implica un obbligo di difesa collettiva che può tradursi in un conflitto armato su larga scala.

Richiamarsi all’articolo 5 vuol dire dichiarare di essere stati vittima di un’aggressione armata. In quel caso, gli altri membri dell’Alleanza devono valutare una risposta comune, con la possibilità di un confronto diretto con il Paese incriminato. È evidente come questo scenario potrebbe comportare un rischio di escalation molto più grave.