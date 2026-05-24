A volte bastano pochi secondi per trasformare una scena quotidiana in uno dei contenuti più discussi del web. È quello che è successo a Surgut, in Russia, dove una donna è diventata involontariamente protagonista di un episodio tanto assurdo quanto inquietante: il suo power bank ha preso fuoco all’interno di un ascensore, trasformando un normale spostamento di pochi piani in un’ esperienza potenzialmente letale. Il video, registrato dalle telecamere di sicurezza, è rapidamente diventato virale sui social, accumulando milioni di visualizzazioni e scatenando reazioni di incredulità, ironia e paura.

La dinamica dell’accaduto sembra quasi surreale. Nel filmato si vede una persona entrare tranquillamente nella cabina con la sua borsa a tracolla. Nulla lascia immaginare ciò che sta per succedere. Dopo aver premuto il pulsante del piano desiderato, improvvisamente dalla borsa inizia a uscire del fumo. La donna appare confusa, quasi incapace di capire cosa stia accadendo. Poi, nel giro di pochi istanti, il power bank prende fuoco e l’intera cabina si riempie di fumo.

Fuoco e fumo in ascensore: secondi di panico interminabili

Quello che sembrava un normale tragitto in ascensore si trasforma in un momento di panico puro a causa di un power bank che improvvisamente prende fuoco. La donna inizia a premere freneticamente i pulsanti nel tentativo disperato di chiedere aiuto, aprire le porte e uscire da quella trappola pericolosissima.

Nel frattempo il fumo aumenta rapidamente, rendendo la situazione ancora più claustrofobica e spaventosa. Fortunatamente, le porte riescono ad aprirsi in tempo e la protagonista di questa esperienza surreale riesce a fuggire prima che l’incendio si propaghi ulteriormente.

Le reazioni sui social: incredulità e dibattito

Secondo quanto riportato dal Ministero delle Situazioni di Emergenza di KhMAO-Yugra, l’incendio sarebbe stato causato proprio dalla batteria portatile contenuta nella borsa. Un oggetto ormai comunissimo, presente praticamente ovunque: negli zaini, nelle valigie, nelle borse da lavoro. Ed è proprio questo l’aspetto che ha colpito maggiormente il pubblico online. Il fatto che un dispositivo di uso quotidiano possa improvvisamente trasformarsi in un pericolo reale ha reso il video ancora più scioccante.

Sui social network il filmato ha generato migliaia di commenti. Alcuni utenti hanno ironizzato definendo l’episodio un esempio di “ansia moderna perfetta”: chiusi in un ascensore con un dispositivo elettronico che decide di esplodere senza preavviso. Altri hanno sottolineato quanto la situazione sembri uscita da una commedia nera o da una puntata di una serie distopica. In molti, però, hanno ammesso di aver controllato immediatamente il proprio power bank dopo aver visto il video.

L’assurdità dell’episodio sta soprattutto nel contrasto tra la normalità della situazione iniziale e il caos improvviso che segue pochi secondi dopo. Non si tratta di una fabbrica, di un laboratorio o di un luogo pericoloso: è semplicemente un ascensore condominiale. Un ambiente banale, familiare, che nel giro di un attimo diventa il teatro di un incidente spettacolare.

Il video diventato virale ha anche riacceso il dibattito sulla sicurezza delle batterie portatili e dei dispositivi elettronici economici, spesso acquistati online senza particolari controlli sulla qualità. Sebbene casi simili siano relativamente rari, episodi come questo mostrano quanto la dipendenza quotidiana dalla tecnologia possa nascondere rischi sottovalutati.

Alla fine, ciò che rende questa storia così famosa è proprio la sua incredibile assurdità: una semplice corsa in ascensore trasformata in una fuga disperata da una nube di fumo causata da un oggetto che milioni di persone portano ogni giorno in tasca.