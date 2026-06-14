Asia Argento torna sotto i riflettori con un nuovo progetto cinematografico e, allo stesso tempo, con una consapevolezza diversa rispetto al passato. L’attrice e regista romana ha infatti presentato al Festival di Cannes 2026 il film Death Has No Master – La morte non ha padroni, diretto da Jorge Thielen Armand, un horror politico ambientato in Venezuela che segna per lei una nuova importante occasione professionale.

Intervistata da Sette, inserto del Corriere della Sera, Argento ha raccontato di aver accolto questa proposta come un vero dono dopo anni complessi: «Negli ultimi anni non ho avuto grandi opportunità», ha spiegato, sottolineando quanto il progetto arrivato tra Venezuela e Canada abbia rappresentato una svolta significativa. Ma il ritorno sul red carpet della Croisette coincide anche con una fase molto delicata della sua vita personale. L’attrice ha infatti parlato apertamente del percorso che l’ha portata a superare la dipendenza dall’alcol, affrontando una profonda analisi di sé e riconoscendo gli errori commessi nel corso degli anni. “non guarirò mai, ma adesso posso dire di essere una ex alcolista”, ha aggiunto.

Asia Argento, più di 40 anni nel mondo dello spettacolo

Nata a Roma il 20 settembre 1975, Asia Argento, all’anagrafe Aria Maria Vittoria Rossa Argento, appartiene a una delle famiglie più note del cinema italiano. È figlia del regista Dario Argento e dell’attrice Daria Nicolodi.

La sua carriera è iniziata prestissimo: aveva appena nove anni quando ha debuttato sul grande schermo e da allora non ha mai smesso di lavorare nel mondo dello spettacolo. Negli anni Novanta si è affermata come una delle attrici più talentuose della sua generazione, conquistando due David di Donatello (nel 1994 per Perdiamoci di vista e nel 1996 per Compagna di viaggio) grazie alle interpretazioni in Perdiamoci di vista e Compagna di viaggio. Nello stesso periodo ha preso parte a produzioni di successo come La Regina Margot e La sindrome di Stendhal. Nel 2001 nasce sua figlia Anna Lou, avuta dalla relazione con il musicista italiano Morgan (Marco Castoldi)

Nel corso degli anni la sua notorietà ha superato i confini italiani. Il pubblico internazionale l’ha vista recitare in produzioni come xXx (2002), Land of the Dead (2005) e Marie Antoinette (2006), di Sofia Coppola, consolidando una carriera che attraversa cinema d’autore e produzioni mainstream. Parallelamente ha sviluppato un importante percorso dietro la macchina da presa, dirigendo film come Scarlet Diva (2000), The Heart Is Deceitful Above All Things (2004) e Misunderstood (2014). Attrice, regista, sceneggiatrice, scrittrice e performer, Asia Argento continua oggi a essere una delle personalità più riconoscibili e discusse del panorama culturale italiano.” Il 27 agosto 2008 sposa il regista Michele Civetta. Nello stesso anno nasce il suo secondogenito, un figlio. La coppia divorzierà nel 2013. In seguito, Asia Argento ha avuto una relazione con lo chef e personaggio televisivo Anthony Bourdain dal 2016 fino al suo suicidio nel giugno 2018.

Il percorso di rinascita di Asia Argento

Negli ultimi anni Asia Argento ha scelto di raccontare pubblicamente una delle battaglie più difficili della sua vita: quella contro l’alcolismo. L’attrice ha spiegato che il cambiamento è arrivato attraverso un lungo percorso di consapevolezza, durante il quale ha imparato a riconoscere non soltanto le responsabilità degli altri, ma anche le proprie.

Nell’intervista rilasciata a Sette, Argento ha ammesso di aver commesso errori importanti e di aver affrontato una profonda autoanalisi. Un cammino che l’ha portata a guardare con maggiore lucidità alle proprie scelte e ai comportamenti che avevano contribuito ad alimentare la sofferenza vissuta negli anni precedenti. La svolta definitiva è arrivata con la sobrietà, iniziata nel 2021 e diventata, come lei stessa ha raccontato in diverse occasioni, il traguardo più importante della sua vita.

Dopo aver sperimentato percorsi differenti, dall’analisi al buddismo fino ad altre esperienze spirituali, l’attrice ha trovato un sostegno concreto nel programma dei 12 passi, metodo utilizzato da molte persone per affrontare le dipendenze. Asia Argento ha raccontato di considerare questo percorso una pratica quotidiana, da affrontare “un giorno alla volta”, insieme a una comunità di persone che condividono la stessa esperienza.

Pur definendosi oggi una ex alcolista, l’attrice sottolinea che si tratta di una condizione con cui occorre convivere costantemente. Per questo continua a lavorare su sé stessa, mantenendo vivo quel percorso che, come ha spiegato, non solo le ha permesso di uscire da una situazione molto difficile, ma le ha anche restituito una nuova prospettiva sulla vita e sul futuro.