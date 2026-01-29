Nel dicembre 2032, la Luna potrebbe trovarsi al centro di uno dei più affascinanti eventi astronomici mai osservati da esseri umani: l’impatto con un asteroide di circa 60 metri di diametro. Il corpo celeste, denominato 2024 YR4, ha attualmente una probabilità stimata di circa 4 % di colpire il nostro unico satellite naturale il 22 dicembre 2032.

Anche se la percentuale può sembrare piccola, basti pensare che è inferiore alla probabilità di vincere cimentandosi in alcuni giochi d’azzardo, non è affatto nulla in termini astronomici. Significa che gli scienziati stanno prendendo sul serio l’evento e iniziano a riflettere sulle possibili conseguenze, sia scientifiche che pratiche.

Asteroide sulla Luna: cosa succederebbe se l’impatto avvenisse davvero

Se l’asteroide 2024 YR4 colpisse la Luna, l’energia liberata sarebbe enorme. Secondo i modelli basati su alcune simulazioni, l’impatto rilascerebbe una forza pari a circa 6–6,5 megatoni di TNT. Sarebbe un evento paragonabile a un’esplosione nucleare di media potenza, che creerebbe un cratere di circa un chilometro di diametro e oltre 150–260 metri di profondità sulla superficie lunare.

Immediatamente dopo l’impatto, il nostro satellite potrebbe brillare, con un picco di luminosità potenzialmente visibile anche a occhio nudo, prima che i detriti si raffreddino e l’irraggiamento si attenui nel corso di giorni. La Nasa e altre agenzie spaziali, così, avrebbero l’opportunità unica di osservare dal vivo un’esperienza eccezionale e di raccogliere dati che normalmente possono essere ottenuti solo da simulazioni o missioni estremamente costose.

Inoltre, l’impatto genererebbe un lunamoto di intensità simile a magnitudo 5: il più forte misurato fino ad oggi. Questi tremori rivelerebbero informazioni mai viste prima sulla struttura interna del nostro satellite.

Spettacolo celeste o rischio per la Terra: cosa può succedere

Una delle conseguenze più affascinanti — e potenzialmente spettacolari — di un asteroide che colpisce la Luna sarebbe il lancio nello Spazio di una enorme quantità di materiale. Le simulazioni indicano che un massimo di 100 milioni di chilogrammi di detriti potrebbero essere espulsi oltre la gravità del satellite, formando una nuvola che potrebbe raggiungere la Terra nei giorni successivi.

Questa pioggia di frammenti potrebbe trasformarsi in uno dei più intensi sciami osservati in migliaia di anni, con meteore visibili in molte parti del mondo. Alcuni pezzi più grandi potrebbero persino raggiungere la superficie terrestre, sebbene ridotti a piccoli frammenti incandescenti dopo il passaggio nell’atmosfera.

Tuttavia, ci sono anche rischi reali, soprattutto per i sistemi tecnologici. I satelliti in orbita terrestre — inclusi quelli per comunicazioni, Gps e osservazione terrestre — potrebbero trovarsi immersi in un ambiente di particelle molto più denso del normale, aumentando drasticamente il pericolo di collisioni e danni. Alcune simulazioni suggeriscono che la densità di micrometeoroidi potrebbe diventare così alta da mettere a rischio astronauti, satelliti e missioni spaziali nei mesi successivi all’impatto.

È importante sottolineare che, secondo tutti i dati attuali, l’asteroide non rappresenta alcuna minaccia di impatto diretto con la Terra, quantomeno nel 2032 o nel prossimo futuro. Le osservazioni condotte da Nasa, Esa e telescopi terrestri hanno progressivamente ridotto la probabilità di una collisione con il nostro pianeta a valori praticamente nulli.

Il vero punto di interesse oggi non è quindi la possibilità di un evento catastrofico, ma piuttosto la straordinaria opportunità scientifica che un impatto lunare rappresenterebbe. Sarebbe una collisione naturale osservata in tempo reale, con dati che potrebbero rivoluzionare la nostra comprensione dei processi che hanno modellato la Luna e altri corpi del Sistema Solare.