Quando gli scienziati della missione Osiris-Rex hanno aperto il contenitore con i campioni dell’asteroide Bennu, non si aspettavano di ritrovarsi davanti a un piccolo scrigno cosmico ricco di materiali sorprendenti. E invece, quello che è emerso dalle prime analisi è qualcosa che sta facendo riscrivere una parte importante della storia del Sistema solare. Zuccheri essenziali, composti complessi mai osservati prima nelle rocce spaziali e persino tracce di polvere di supernova: Bennu si sta rivelando molto più di un semplice “sasso” che vaga nello spazio.

Lo studio sugli elementi che compongono Bennu è rivoluzionario

Le nuove analisi dei campioni raccolti da Osiris-Rex hanno messo in luce una combinazione di elementi che, fino a poco tempo fa, non pensavamo potessero trovarsi in un asteroide. Il colpo di scena più grande arriva dal gruppo di ricerca dell’Università di Tohoku, in Giappone, che ha individuato due zuccheri fondamentali: il ribosio, componente chiave dell’RNA, e il glucosio, importantissima fonte di energia per la vita così come la conosciamo. Quest’ultimo, in particolare, non era mai stato trovato prima in materiale extraterrestre.

La loro presenza non significa che l’asteroide Bennu ospitasse forme di vita, ma suggerisce che i mattoni delle molecole biologiche fossero molto più diffusi nel giovane Sistema solare di quanto pensassimo. Secondo gli scienziati, questo quadro rafforza l’idea che la Terra potrebbe aver ricevuto parte degli ingredienti che danno origine alla vita proprio tramite asteroidi simili a Bennu. Il fatto che sia stato individuato il ribosio – ma non il desossiribosio, tipico del DNA – alimenta inoltre l’ipotesi del “mondo a RNA”, secondo cui le prime forme di vita avrebbero utilizzato questa molecola per immagazzinare informazioni e sopravvivere.

Ma le sorprese non finiscono qui. Un altro team, guidato dall’Ames Research Center della NASA e dall’Università di Berkeley, ha identificato una sostanza gommoso-resinosa mai osservata prima nelle rocce spaziali. Si tratta di un materiale composto da molecole complesse che potrebbe essersi formato quando il corpo “genitore” di Bennu era ancora giovane e in fase di riscaldamento. Anche questo composto è considerato un possibile tassello nella lunga catena di reazioni che, miliardi di anni fa, avrebbero potuto favorire l’emergere della vita.

Il terzo studio, firmato dal Johnson Space Center, aggiunge un ulteriore strato al racconto: nei campioni è stata trovata una quantità di polvere di supernova sei volte superiore a quella individuata in qualsiasi altro materiale extraterrestre analizzato finora. Questo indica che il progenitore di Bennu nacque in una zona del disco protoplanetario ricca di residui stellari, lasciati dall’esplosione di antiche stelle morenti. In poche parole: Bennu non è solo un pezzo di roccia, ma un vero archivio cosmico.

L’asteroide Bennu potrebbe colpire la Terra?

Ogni volta che un asteroide diventa protagonista delle cronache scientifiche, scatta puntuale la domanda: “Ma ci può colpire?”. Nel caso di Bennu, la risposta è tecnicamente sì, ma molto difficilmente. Le stime della NASA parlano di una probabilità di impatto intorno allo 0,037% nel 2182. È un numero minuscolo, ma sufficiente per rendere Bennu uno degli oggetti più monitorati del Sistema solare.

Le simulazioni, però, non lasciano spazio a sottovalutazioni: un asteroide del genere – circa 500 metri di diametro – avrebbe effetti potenzialmente devastanti. L’impatto solleverebbe tra 100 e 400 milioni di tonnellate di polvere, schermando il Sole e causando un raffreddamento globale di circa 4°C. La diminuzione delle precipitazioni, stimata intorno al 15%, metterebbe sotto stress ecosistemi, agricoltura e catene alimentari. Un ulteriore effetto critico sarebbe la riduzione della fotosintesi, fino al 30%, con ripercussioni dirette sulla produzione di ossigeno e sulla stabilità degli oceani, che potrebbero perdere un quarto della loro produttività.

A questi scenari climatici andrebbero aggiunti gli effetti immediati dell’impatto: onde d’urto, terremoti, tsunami e gravi danni alle infrastrutture. Proprio per questo le agenzie spaziali stanno investendo in tecnologie di difesa planetaria, come dimostrato dalla missione DART, che ha testato con successo la possibilità di deviare un asteroide alterandone la traiettoria.