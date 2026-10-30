Il cielo di fine ottobre e inizio novembre si prepara a regalare un doppio appuntamento agli appassionati di astronomia. Due asteroidi si avvicineranno infatti al nostro pianeta nel giro di pochi giorni, offrendo un’interessante occasione per osservare da vicino alcuni dei piccoli corpi celesti che attraversano il Sistema solare. Il primo incontro è previsto proprio nella notte di Halloween, quando il piccolo asteroide 2025 UK9 raggiungerà una distanza inferiore a quella che separa la Terra dalla Luna. Il secondo appuntamento, invece, arriverà il 2 novembre e avrà come protagonista 2002 VE68, un corpo roccioso decisamente più grande, che potrà essere osservato anche dall’Italia. Nessuno dei due passaggi rappresenta un motivo di preoccupazione: si tratta di avvicinamenti astronomici che permetteranno soprattutto di conoscere meglio questi oggetti e seguire il loro movimento nello spazio.

Cosa sapere sui due sassi cosmici che passeranno vicinissimo alla Terra

Il primo asteroide atteso è 2025 UK9, che raggiungerà il punto di massimo avvicinamento alla Terra intorno alle 3:35 del 31 ottobre. Secondo le stime disponibili, il piccolo corpo celeste passerà a circa 315mila chilometri dal nostro pianeta: una distanza inferiore a quella media che ci separa dalla Luna, pari a circa 384mila chilometri. Le sue dimensioni sono però piuttosto contenute, con un diametro stimato tra i 3 e i 7 metri.

Come spiegato dall’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope, in una intervista proprio questo asteroide sarà protagonista dell’avvicinamento più ravvicinato tra i due. Le previsioni presentano tuttavia ancora un certo margine di incertezza, sia per quanto riguarda l’orario esatto del passaggio sia per la distanza minima che raggiungerà. Il motivo è legato alla sua recente scoperta: 2025 UK9 è stato individuato soltanto il 28 ottobre 2025 dal programma Mt. Lemmon Survey/Catalina Sky Survey dell’Università dell’Arizona. Le osservazioni disponibili si sono limitate a pochi giorni e non hanno consentito di ricostruire con precisione sufficiente la sua traiettoria nell’anno.

Decisamente più grande è invece 2002 VE68, il secondo asteroide che si avvicinerà alla Terra il 2 novembre. Il suo diametro è stimato tra i 200 e i 450 metri, mentre la distanza minima dal nostro pianeta sarà di poco superiore ai 600mila chilometri. Il passaggio è previsto intorno alle 20:10 e, rispetto al primo appuntamento, le informazioni sulla sua traiettoria sono decisamente più precise. Anche in questo caso non sono previsti rischi per la Terra: la vicinanza è relativa alle distanze astronomiche e non indica una possibile collisione.

Come vedere i due asteroidi dall’Italia

Dei due appuntamenti, quello che offre le maggiori possibilità di osservazione dall’Italia è il passaggio di 2002 VE68 del 2 novembre. In prossimità del momento di minima distanza, l’asteroide sarà infatti visibile alle nostre latitudini e si troverà piuttosto alto nel cielo, nella zona della costellazione di Andromeda.

Non bisogna però aspettarsi uno spettacolo facilmente riconoscibile a occhio nudo. Nonostante le dimensioni considerevoli, 2002 VE68 non apparirà particolarmente luminoso e per individuarlo saranno necessari strumenti astronomici, anche amatoriali. Diverso il discorso per 2025 UK9, che passerà vicino alla Terra nella notte di Halloween. Le sue dimensioni estremamente ridotte e le poche osservazioni finora disponibili rendono più difficile prevedere con precisione le condizioni per seguirlo. In ogni caso, il suo avvicinamento non deve essere confuso con un evento visibile a occhio nudo: la distanza ravvicinata in termini astronomici non significa necessariamente che un oggetto sia abbastanza luminoso da poter essere individuato facilmente dalla Terra. Per chi dispone di un telescopio o di un’attrezzatura fotografica adatta, il 2 novembre rappresenterà quindi l’occasione più interessante per provare a immortalare almeno uno dei due visitatori cosmici.