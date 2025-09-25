L’idea sembra uscita da un film di fantascienza e a tratti ricorda Armageddon, eppure è al centro di un nuovo studio scientifico. Un asteroide soprannominato 2024 YR4, noto come “city killer” per le sue dimensioni potenzialmente distruttive, potrebbe avvicinarsi pericolosamente alla Luna nel 2032. Non colpirà la Terra, ma la possibilità di un impatto lunare ha già spinto gli scienziati a valutare strategie estreme, tra cui l’uso di armi nucleari.

Un asteroide scoperto di recente

L’asteroide 2024 YR4 è stato individuato nel dicembre 2024 e ha subito attirato l’attenzione della comunità scientifica. All’inizio le osservazioni sembravano indicare un rischio più per la Terra, con una probabilità di impatto stimata al 3,1%. Una percentuale che, seppur ridotta, era sufficiente a generare grande allarme mediatico.

Con il miglioramento dei calcoli orbitali, il pericolo di collisione con la Terra è stato quasi del tutto escluso ma è emersa un’altra possibilità: circa il 4% di probabilità che 2024 YR4 colpisca la Luna. Un evento raro ma che comporterebbe conseguenze concrete anche per il nostro pianeta.

Perché è chiamato “city killer”

Con un diametro di circa 55 metri, 2024 YR4 non è enorme su scala astronomica, ma è abbastanza grande da radere al suolo un’intera città se dovesse colpire la Terra. Da qui il soprannome di “city killer”.

Nel caso di un impatto lunare, il problema non sarebbe tanto il cratere sulla superficie, quanto l’enorme quantità di detriti sollevati. La polvere e le rocce espulse dalla collisione si trasformerebbero in micrometeoriti capaci di raggiungere l’orbita terrestre, mettendo a rischio satelliti, stazioni spaziali e futuri equipaggi umani in missione.

Gli scenari ipotizzati dagli scienziati

Secondo lo studio pubblicato su Arxiv, i ricercatori stanno valutando varie ipotesi per affrontare la minaccia. Una prima opzione sarebbe quella di inviare una missione in stile DART, simile a quella che nel 2022 riuscì a deviare l’orbita del piccolo asteroide Dimorphos. In questo caso, però, ci sono ostacoli notevoli:

la massa esatta dell’asteroide non è ancora nota;

esatta dell’asteroide non è ancora nota; i tempi di osservazione sono limitati, con una finestra utile tra il 2030 e il 2032;

di osservazione sono limitati, con una finestra utile tra il 2030 e il 2032; un tentativo di deviazione mal calcolato potrebbe addirittura spingerlo verso la Terra. Per questo gli esperti definiscono questa ipotesi impraticabile.

L’ipotesi nucleare

Se deviare 2024 YR4 non è realistico, l’alternativa è quella di distruggerlo. Lo studio suggerisce due possibili strategie:

Colpirlo con un impattatore per frantumarlo in pezzi più piccoli.

in pezzi più piccoli. Usare un ordigno nucleare che esploda sulla sua superficie o nelle immediate vicinanze.

Quest’ultima ipotesi è la più radicale, ma anche la più discussa. Sebbene nessuno abbia mai testato un’operazione simile nello spazio, gli scienziati non la escludono: il tempo a disposizione e la vicinanza dell’oggetto alla Terra rendono necessaria la valutazione di tutte le opzioni.

Quanto è reale la minaccia?

Nonostante i titoli sensazionalistici, va sottolineato che esiste un 96% di probabilità che l’asteroide passi oltre senza colpire nulla. In altre parole, è molto più probabile che non succeda niente. Gli studiosi vedono in questa situazione più un’occasione per prepararsi a eventuali minacce future.

Il caso di 2024 YR4 diventa quindi un banco di prova per la ricerca internazionale. Progettare missioni, simulare scenari e sperimentare nuove tecnologie potrebbe rivelarsi cruciale nel caso in cui un giorno un asteroide ancora più grande e realmente pericoloso si dirigesse verso la Terra e sviluppare un approccio globale alla difesa planetaria. Ogni anno vengono scoperti migliaia di nuovi corpi celesti vicini alla Terra, e anche se la maggior parte è innocua, basta un singolo oggetto fuori rotta per rappresentare una minaccia.