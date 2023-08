Una nuova avventura sta per avere inizio nel vasto e misterioso regno dello spazio: l’obiettivo è raggiungere l’asteroide Psyche 16. Attualmente sono in corso tutti i preparativi, risultato della collaborazione tra la NASA e SpaceX, presso Cape Canaveral. La meta? Esplorare l’asteroide più prezioso del Sistema Solare e scoprire i suoi segreti.

La missione per arrivare su Psyche 16: quando parte

Con la data di lancio fissata per il 5 ottobre 2023, la sonda Psyche della NASA è pronta a decollare a bordo di un potente Falcon Heavy di SpaceX. Dopo alcuni ritardi causati da imprevisti gestionali, la missione sembra finalmente pronta a intraprendere il suo viaggio di 4 miliardi di chilometri verso l’asteroide. La finestra di lancio si chiude il 25 ottobre, rendendo ogni momento prezioso per il successo della missione.

Durante questo avventuroso viaggio di sei anni, la sonda utilizzerà la propulsione elettrica per raggiungere l’asteroide 16 Psyche, situato nella Fascia Principale di asteroidi tra Marte e Giove. Una volta arrivata a destinazione, Psyche trascorrerà almeno 26 mesi in orbita attorno all’asteroide stesso. Questo periodo consentirà alla sonda di catturare immagini e dati dettagliati che forniranno agli scienziati preziose informazioni sulla storia, l’evoluzione e la composizione di Psyche 16.

Quanto vale l’asteroide Psyche 16: è una vera miniera

L’asteroide Psyche 16 non è solo un corpo celeste, ma un autentico tesoro spaziale. La sua composizione unica lo rende incredibilmente prezioso: composto principalmente da metalli, in particolare ferro e nichel, si distingue nettamente dalla maggior parte degli asteroidi costituiti da roccia e ghiaccio. La sua grandezza, con circa 279 chilometri alla massima larghezza, è solo il preludio alle sue straordinarie ricchezze.

Il valore dei metalli contenuti nell’asteroide è stimato essere superiore a 10 mila quadrilioni di dollari. La quantità impressionante di metalli preziosi presenti sulla sua superficie è la ragione per cui questa valutazione è straordinaria. La verità è che l’asteroide Psyche 16 è una miniera galattica di metalli preziosi, una risorsa che ha il potenziale per cambiare la direzione dell’industria e dell’economia terrestre.

La missione Psyche potrebbe non solo fornire nuove informazioni sulla formazione dei pianeti e sulla storia del Sistema Solare, ma potrebbe anche consentire l’estrazione di risorse spaziali in un modo che finora era impensabile. La sonda mapperà e studierà l’asteroide, svelandone i segreti più profondi utilizzando strumenti avanzati come un imager multispettrale, uno spettrometro a raggi gamma e neutroni, un magnetometro e uno strumento radio.