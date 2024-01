Nella notte fra il 21 e il 22 gennaio 2024, un asteroide è passato sopra il cielo di Berlino dopo essersi scontrato con l’atmosfera terrestre. Intorno alle 00.32, ora locale, è precipitato nei pressi di Nennhausen nel distretto di Havelland. È stato possibile avvistarlo da Praga e Lipsia, ed è stato catalogato come 2024 BX1.

La previsione dell’impatto era arrivata solo poche ore prima. A scoprire la presenza del corpo celeste è stato l’astronomo di origini ungheresi Krisztián Sárneczky. Un vero esperto, considerato che ha già rintracciato più di 360 asteroidi nel corso della sua carriera.

Un asteroide è passato sopra Berlino: è caccia ai frammenti

La Nasa, in un post su X, ex Twitter, ha dichiarato: “Un piccolo asteroide si disintegrerà come una palla di fuoco innocua a ovest di Berlino vicino a Nennhausen a breve, alle 1:32 CET. Chi guarderà in alto lo vedrà, se il cielo è chiaro!”.

Il corpo celeste, che aveva un diametro di circa un metro, non ha causato danni e non ha mai rappresentato un pericolo per la Terra. Ma “la velocità di ingresso relativamente bassa potrebbe aver formato meteoriti”, ha spiegato Richard Moissl, fisico a capo del dipartimento per la protezione del pianeta contro gli impatti di asteroidi presso l’ESA, Agenzia Spaziale Europea.

Dopo l’impatto con il suolo sono stati rinvenuti dei frammenti di meteorite, ce ne sono alcuni che pesano centinaia di grammi, altri più di un chilo. Un vero tesoro per quelli che vengono definiti “cacciatori di meteoriti” e che si diletteranno nella loro ricerca. Infatti il loro valore potrebbe essere anche di centinaia di migliaia di euro. Un bottino decisamente ghiotto.

Il video è vero ma non è corretto parlare di asteroide: era un meteorite

Il video diffuso in rete è reale. Si tratta di un asteroide “Near-Earth”. Si chiama così perché orbita intorno al Sole e in prossimità della Terra ed è una categoria particolarmente monitorata perché rischia di rappresentare una minaccia per il nostro pianeta. Se un asteroide colpisse l’Italia, infatti, potrebbe essere disastroso. Il corpo celeste in questione, fatto di roccia e metallo, però è passato sopra Berlino ed è precipitato senza causare danni, solo tanta curiosità.

Tuttavia gli esperti fanno sapere che sarebbe più corretto parlare di meteoriti. Può succedere, infatti, che del materiale roccioso si stacchi dagli asteroidi per ablazione (un distacco per vaporizzazione ed erosione), dando vita ai cosiddetti meteoroidi. Se questi si incendiano prima di toccare il suolo, si parla di meteore.

Che differenza c’è tra meteora e meteorite: facciamo chiarezza

Tutto parte da un asteroide, sia chiaro, in questo caso passato sopra Berlino. Tuttavia l’evoluzione del viaggio nello Spazio può dar vita a corpi celesti e fenomeni leggermente diversi. Visto il fascino dell’astronomia, perché non approfondire un po’?

Quando delle rocce si staccano dagli asteroidi, e attraversano l’atmosfera terrestre atterrando sul nostro pianeta, si parla di meteoriti. Tuttavia, se questi si incendiano durante il suddetto passaggio e si crea uno sciame meteorico, si assiste a una pioggia di corpi celesti che si disintegrano prima di toccare il suolo. Per intendersi, sono meteore quelle che noi aspettiamo con ansia la notte di San Lorenzo: le stelle cadenti.