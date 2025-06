Si è a lungo parlato di un asteroide che sarebbe in rotta di collisone con la Terra. Ebbene dopo svariati calcoli la minaccia sarebbe scampata. Ad essere minacciata però questa volta sarebbe la Luna. L’asteroide 2024 YR4, è largo circa 60 metri e secondo le previsioni più recenti ha una probabilità del 4,3% di colpire la Luna entro il 2032. Un eventuale impatto potrebbe trasformarsi in uno spettacolo celeste mai visto prima… ma anche in una possibile minaccia per i nostri satelliti.

Se da una parte il rischio di impatto diretto con la Terra è stato ufficialmente escluso, dall’altra gli scienziati stanno monitorando con crescente attenzione le conseguenze di una collisione lunare.

Nuove ipotesi sugli effetti della collisione tra 2024 YR4 e la Luna

Secondo una simulazione pubblicata recentemente su arXiv, se l’asteroide 2024 YR4 dovesse effettivamente impattare contro la Luna, potrebbe sprigionare un’energia paragonabile a quella di una grande esplosione nucleare. Il materiale espulso dal suolo lunare potrebbe superare i 100 milioni di chilogrammi, dando vita a una vera e propria pioggia di detriti nello spazio.

Se l’impatto avvenisse sul lato visibile della Luna — ipotesi stimata al 50% delle probabilità — circa il 10% dei frammenti potrebbe essere attirato dal campo gravitazionale terrestre. Quindi la terra verrebbe nuovamente messa sotto minaccia da questa pioggia di meteoriti killer letali come proiettili. Gli esperti la descrivono come un avvenimento “spettacolare”, visibile anche per diversi giorni. anche se il fenomeno potenzialmente non rappresenta un pericolo per le persone a terra (perché la maggior parte delle meteore verrebbe distrutta dall’atmosfera), potrebbe diventarlo per ciò che orbita sopra di noi: ovvero i nostri satelliti. Come ha dichiarato il ricercatore Paul Wiegert, “una roccia grande un centimetro può colpire come un proiettile”.

La strategia per difendere il nostro pianeta

Proprio per evitare conseguenze impreviste sul nostro sistema spaziale, gli enti spaziali stanno valutando eventuali contromisure. Se le probabilità di impatto dovessero crescere ancora, potrebbe essere messa in campo una vera missione di difesa planetaria per deviare l’asteroide 2024 YR4.

La NASA ha già testato con successo questa tecnologia nel 2022, deviando la traiettoria dell’asteroide Dimorphos grazie alla missione DART. E anche se 2024 YR4 è più piccolo, potrebbe rivelarsi un ottimo “candidato” per nuove prove di deviazione controllata.

Tuttavia, il tempo è un fattore critico. Agire troppo tardi potrebbe essere rischioso: ogni intervento per cambiare la rotta dell’asteroide, se fatto in extremis, potrebbe modificarne la traiettoria in modo imprevisto, fino a metterlo di nuovo in rotta di collisione con la Terra stessa.

A complicare le cose ci sono anche i tagli al budget NASA previsti nei prossimi anni, che potrebbero rendere più difficile il monitoraggio costante degli asteroidi pericolosi come 2024 YR4. E con un numero crescente di satelliti in orbita entro il 2032, il margine di errore si fa sempre più sottile.

In definitiva, l’impatto con la Luna è ancora lontano e tutt’altro che certo. Ma la questione è già all’attenzione della comunità scientifica. Dunque, non ci resta che attendere futuri sviluppi tecnico scientifici e il 2032 per essere testimoni di questo spettatolo del cosmo.