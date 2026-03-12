Due asteroidi appena scoperti passeranno vicino alla Terra tra l’11 e il 13 marzo. Non rappresentano alcun pericolo, ma uno dei due attraverserà una distanza astronomica particolarmente ridotta: meno di quella che separa la Terra dalla Luna. Per gli astronomi si tratta di un evento interessante perché dimostra quanto sia affollato lo spazio vicino al nostro pianeta. Allo stesso tempo ricorda perché le agenzie spaziali stanno sviluppando sistemi di difesa planetaria per deviare eventuali oggetti pericolosi.

Due asteroidi passeranno vicino alla Terra

Il primo oggetto si chiama 2026EJ1. Passerà vicino alla Terra la sera dell’11 marzo alle 20:43 ora italiana. La distanza minima sarà di circa 790mila chilometri, poco più del doppio della distanza media tra la Terra e la Luna, che è di circa 384mila chilometri.

Il secondo asteroide, chiamato 2026EG1, passerà ancora più vicino. Il sorvolo è previsto alle 04:26 del 13 marzo e la distanza minima sarà di circa 318mila chilometri dal nostro pianeta. Questo significa che attraverserà lo spazio all’interno dell’orbita lunare. Eventi di questo tipo non sono rarissimi, ma ogni anno solo un numero limitato di asteroidi passa così vicino alla Terra. Gli scienziati sottolineano che non esiste alcun rischio di impatto. Le traiettorie sono state calcolate con precisione e non intersecano l’orbita terrestre.

Asteroidi piccoli ma potenzialmente pericolosi

Anche se questi due oggetti non rappresentano una minaccia, le loro dimensioni ricordano episodi del passato. Secondo i dati del Near Earth Objects Coordination Centre dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), l’asteroide 2026EJ1 ha un diametro stimato tra 7 e 17 metri. Il secondo, 2026EG1, potrebbe misurare tra 10 e 22 metri. Corpi celesti di queste dimensioni possono provocare danni se entrano nell’atmosfera terrestre.

L’esempio più noto è la meteora di Chelyabinsk, esplosa sopra la Russia il 15 febbraio 2013. L’oggetto aveva un diametro di circa 15 metri e una massa stimata di 10.000 tonnellate. L’esplosione in atmosfera generò un’onda d’urto che ferì circa 1.500 persone, soprattutto a causa dei vetri infranti negli edifici. Se un evento simile avvenisse sopra una città molto popolosa, le conseguenze potrebbero essere più gravi.

Come vengono scoperti questi oggetti

Entrambi gli asteroidi sono stati individuati solo pochi giorni prima del passaggio ravvicinato.

2026EJ1 è stato scoperto il 7 marzo 2026 dall’osservatorio GINOP-KHK di Piszkéstető, situato nei monti Mátra in Ungheria, circa 80 chilometri da Budapest. Il secondo oggetto, 2026EG1, è stato individuato l’8 marzo dal Mt. Lemmon Survey in Arizona, uno dei telescopi del programma Catalina Sky Survey, finanziato dalla NASA per monitorare gli oggetti vicini alla Terra.

Questi sistemi fanno parte di una rete internazionale dedicata alla ricerca dei cosiddetti NEO (Near Earth Objects), asteroidi e comete che orbitano vicino al nostro pianeta. Gli astronomi stimano che molti di questi oggetti non siano ancora stati scoperti, soprattutto quelli più piccoli.

Il rischio dei cosiddetti “killer di città”

Gli oggetti che preoccupano di più gli scienziati non sono i piccoli asteroidi di pochi metri, ma quelli tra 50 e 100 metri di diametro. Vengono spesso definiti “city killer” perché un impatto potrebbe distruggere un’intera area urbana.

Un esempio storico è l’evento di Tunguska, avvenuto il 30 giugno 1908 in Siberia. L’esplosione in atmosfera di un oggetto di circa 50-60 metri abbatté oltre 2mila chilometri quadrati di foresta. Per questo motivo i programmi di monitoraggio del cielo sono diventati sempre più sofisticati. Tra le strutture più importanti c’è il nuovo Osservatorio Vera Rubin in Cile, progettato proprio per individuare migliaia di nuovi asteroidi vicino alla Terra.

Il primo test di difesa planetaria della NASA

Oltre ad osservare gli asteroidi, gli scienziati stanno studiando come deviarli. Il test più importante finora è stato realizzato dalla NASA nel 2022 con la missione DART (Double Asteroid Redirection Test). La sonda, grande quanto un furgone, è stata fatta schiantare contro Dimorphos, una piccola luna dell’asteroide Didymos. L’impatto è avvenuto a circa 22.500 chilometri all’ora.

L’obiettivo era modificare l’orbita di Dimorphos attorno al suo asteroide principale. Gli scienziati si aspettavano di ridurre il periodo orbitale di circa 73 secondi. Il risultato è stato molto più evidente: l’orbita è stata accorciata di circa 33 minuti, dimostrando che l’impatto cinetico può realmente deviare un asteroide.

La difesa planetaria è ancora in costruzione

La missione DART ha dimostrato che deviare un asteroide è possibile, ma il sistema di difesa planetaria è ancora in fase di sviluppo. Secondo Kelly Fast, responsabile dell’ufficio di difesa planetaria della NASA, l’umanità non sarebbe ancora pronta ad affrontare l’arrivo improvviso di un asteroide potenzialmente devastante. Il problema principale è il tempo di preavviso. Molti oggetti vengono scoperti solo pochi giorni o settimane prima di un eventuale passaggio vicino alla Terra.