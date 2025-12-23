Per secoli abbiamo guardato la Luna come un corpo celeste freddo, silenzioso e completamente isolato, privo di aria e di qualsiasi traccia di atmosfera. Un satellite “morto”, almeno dal punto di vista chimico. Eppure, nuove ricerche scientifiche stanno ribaltando questa immagine così netta. La Luna, pur non avendo un’atmosfera vera e propria, potrebbe aver raccolto nel tempo minuscole tracce di quella terrestre. Una scoperta che cambia il modo in cui pensiamo al rapporto tra la Terra e il suo unico satellite naturale, suggerendo un legame molto più stretto e duraturo di quanto immaginato finora.

L’atmosfera terrestre è stata trovata sulla Luna

Secondo un recente studio condotto da un team di astrofisici dell’Università di Rochester, alcune particelle provenienti dall’atmosfera terrestre sarebbero arrivate sulla superficie lunare nel corso di miliardi di anni. La prova starebbe nella composizione del regolite lunare, la sottile polvere rocciosa che ricopre la Luna e che già dagli anni delle missioni Apollo aveva mostrato qualcosa di insolito: un’inaspettata abbondanza di elementi volatili, come l’azoto.

Per molto tempo gli scienziati hanno cercato di capire da dove provenissero questi elementi. Il vento solare, ovvero il flusso costante di particelle cariche emesse dal Sole, è stato uno dei principali indiziati, ma da solo non riusciva a spiegare livelli così elevati, soprattutto per quanto riguarda l’azoto. Anche i micrometeoriti, che colpiscono continuamente la superficie lunare, potevano contribuire ad alterare la composizione del suolo, ma nemmeno questa ipotesi risultava sufficiente.

A questo punto entra in gioco la Terra. L’idea che l’atmosfera terrestre potesse “contaminare” la Luna era già stata presa in considerazione in passato, ma si pensava che ciò fosse possibile solo in un’epoca molto antica, prima della formazione del campo magnetico terrestre. In teoria, infatti, il campo magnetico avrebbe dovuto trattenere la maggior parte delle particelle atmosferiche, impedendo loro di disperdersi nello spazio.

Lo studio più recente, però, racconta una storia diversa. Attraverso simulazioni avanzate, i ricercatori hanno confrontato due scenari: una Terra primordiale, priva di campo magnetico e soggetta a un vento solare più intenso, e una Terra “moderna”, dotata di una magnetosfera forte e di un vento solare più debole. Con sorpresa generale, è stato proprio il secondo scenario a combaciare meglio con i dati raccolti.

Il motivo sta nella forma della magnetosfera terrestre, che non è affatto una sfera perfetta. A causa della pressione costante del vento solare, assume piuttosto una forma allungata, simile alla coda di una cometa. Quando la Luna attraversa questa sorta di “coda magnetica”, alcune particelle dell’atmosfera terrestre vengono convogliate lungo le linee del campo magnetico e finiscono per depositarsi sulla sua superficie.

Cosa significa questa scoperta per la scienza

Le implicazioni di questa scoperta sono tutt’altro che marginali. Se l’atmosfera terrestre ha davvero lasciato tracce sulla Luna per miliardi di anni, il suolo lunare potrebbe rappresentare una sorta di archivio naturale della storia della Terra. Un vero e proprio “fossile chimico” capace di raccontarci come è cambiata l’atmosfera del nostro pianeta nel tempo.

Sappiamo infatti che la composizione dell’atmosfera terrestre non è sempre stata la stessa. Ha attraversato trasformazioni profonde, legate all’evoluzione geologica, all’attività vulcanica e soprattutto alla comparsa e allo sviluppo della vita. Se queste variazioni sono rimaste impresse nel regolite lunare, gli scienziati potrebbero avere a disposizione una nuova fonte di dati preziosissima per ricostruire il passato del nostro pianeta.

Inoltre, questo meccanismo potrebbe aiutare a spiegare altre scoperte fatte negli ultimi anni, come la presenza di ossigeno sulla Luna, la formazione di molecole d’acqua sulla Luna e persino tracce di ossidazione, una sorta di “ruggine” lunare che fino a poco tempo fa sembrava impossibile in un ambiente così arido e privo di aria.