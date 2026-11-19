Un uomo ha deciso improvvisamente di attaccare un alligatore da una canoa con un machete: la reazione del rettile è stata da paura. Il drammatico episodio è avvenuto nei pressi del lungofiume Jauary, a Itacoatiara, nello stato brasiliano dell’Amazonas, nel nord del Paese brasiliano.

L’attacco improvviso col machete, la reazione da paura

Le immagini, riprese da una donna che osservava dalla riva, mostrano l’uomo – la cui identità non è nota – mentre lascia un’abitazione galleggiante a bordo di una piccola canoa e si dirige verso l’alligatore, che sembra riposare sulla superficie dell’acqua.

In piedi sulla canoa, l’uomo si avvicina al rettile impugnando un grosso machete, un robusto strumento da taglio comunemente usato nella regione amazzonica per farsi strada tra la vegetazione, giunto accanto all’animale, lo colpisce improvvisamente con la lama.

L’alligatore reagisce all’istante, agitandosi violentemente nell’acqua e urtando la canoa. L’impatto fa sbalzare l’aggressore fuori dall’imbarcazione, facendolo finire direttamente nel fiume, proprio sopra il rettile che aveva appena attaccato.

Dalla riva e dalla casa si sentono le grida di alcuni testimoni sotto shock, mentre la donna che sta riprendendo si allontana, facendo sì che la lotta dell’uomo in acqua resti per un breve istante fuori campo.

Quando l’inquadratura torna sulla canoa, si vede l’uomo che è riuscito a risalirvi e sta recuperando dall’acqua il machete e altri suoi oggetti. Nel frattempo, l’alligatore si è dileguato, allontanandosi verso il centro del fiume.

Non è noto se l’uomo o il rettile abbiano riportato ferite durante lo scontro e non è stato nemmeno chiarito cosa abbia spinto il canoista ad avvicinarsi all’animale e ad attaccarlo.

L’indagine delle autorità ambientali

L’accaduto ha attirato l’attenzione delle autorità ambientali di Itacoatiara, che stanno verificando se l’aggressione costituisca un reato contro la fauna selvatica. La legge brasiliana, infatti, vieta l’inseguimento, la caccia, la cattura o l’uccisione non autorizzata di animali selvatici; i trasgressori rischiano sanzioni penali.

La Segreteria Municipale per l’Ambiente ha confermato di aver avviato un’indagine sull’episodio e di essere al lavoro per identificare l’aggressore. Le autorità hanno lanciato un appello, invitando chiunque sia in possesso di informazioni utili all’identificazione dell’uomo a contattare la linea diretta del dipartimento.

Video tratto da: IPA / KameraOne