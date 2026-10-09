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VIRALI 09 OTTOBRE 2026

Attaccati dalle scimmie: la clamorosa protesta del paese

Redazione Virgilio Video

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Gli abitanti di Phoolbagh Colony a Meerut, una cittadina dell’India, hanno inscenato una protesta insolita davanti all’ufficio del magistrato distrettuale: gli abitanti si sono infatti presentati con delle maschere da scimmia per mettere in evidenza il peggioramento della minaccia rappresentata dai primati.

A detta dei residenti, infatti, la crescente frequenza di attacchi delle scimmie, sta progressivamente impedendo ai bambini di giocare all’aperto e ha spaventato gli anziani, costringendo entrambi a restare nelle loro abitazioni

Dal canto loro, l’amministrazione comunale e il Dipartimento delle foreste hanno ignorato le ripetute denunce, così s’è arrivati alla curiosa quanto appariscente protesta degli abitanti della città. A questo punto, non resta che sapere cosa ne pensano le scimmie

Video tratto da: IPA / KameraOne

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