Gli abitanti di Phoolbagh Colony a Meerut, una cittadina dell’India, hanno inscenato una protesta insolita davanti all’ufficio del magistrato distrettuale: gli abitanti si sono infatti presentati con delle maschere da scimmia per mettere in evidenza il peggioramento della minaccia rappresentata dai primati.
A detta dei residenti, infatti, la crescente frequenza di attacchi delle scimmie, sta progressivamente impedendo ai bambini di giocare all’aperto e ha spaventato gli anziani, costringendo entrambi a restare nelle loro abitazioni
Dal canto loro, l’amministrazione comunale e il Dipartimento delle foreste hanno ignorato le ripetute denunce, così s’è arrivati alla curiosa quanto appariscente protesta degli abitanti della città. A questo punto, non resta che sapere cosa ne pensano le scimmie…
Video tratto da: IPA / KameraOne