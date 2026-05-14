Attenzione alla minaccia del 'cervo ubriaco'

L’attraversamento da parte dei cervi di strade e autostrade è un fenomeno diffuso in tutta Europa e non solo, costituendo un rischio non indifferente per l’incolumità degli automobilisti e degli stessi animali.

In alcuni periodi dell’anno, però, questa possibilità è resa ancora più pericolosa per il comportamento particolarmente anomalo dei cervi, definiti così ‘ubriachi’.

La definizione è legata al consumo che fanno questi animali in certi mesi, come quelli tra primavera ed estate, di frutta fermentata, germogli e vegetazione in decomposizione, che aumenterebbe così una sorta di ‘tasso alcolemico’ nel loro sangue.

In questo video specifico diffuso dalla gendarmeria della Saona-et-Loire, nella zona centrale della Francia, si vede mostra un animale che si muove in modo instabile accanto alla strada prima di perdere l’equilibrio e cadere a terra.

La polizia locale ha avvertito che gli animali colpiti potrebbero improvvisamente attraversare le strade, fermarsi in modo imprevedibile o muoversi in modo disorientato. Ovviamente questi comportamenti aumentano il rischio di collisioni, soprattutto di notte e sulle strade secondarie.

Così, la gendarmeria ha esortato gli automobilisti a rallentare nelle zone boschive, a prevedere attraversamenti improvvisi e ad evitare manovre brusche in presenza di animali selvatici, suggerimenti che valgono ovviamente anche nelle zone italiane dello stesso tipo e con la stessa fauna.

“Non tutti gli utenti della strada sono sobri”, ha dichiarato, con una certa ironia, la polizia in un comunicato stampa diffuso insieme al filmato.

Video tratto da: IPA / KameraOne / US "GENDARMERIE DE SAONE-ET-LOIRE"