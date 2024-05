Sembra un controsenso, eppure più la tecnologia avanza e più diventa facile per i malintenzionati che sanno a stare al passo con i tempi affinare le loro tecniche criminali.

Rubare un’auto “keyless“, ad esempio, può rivelarsi un gioco da ragazzi, grazie al cosiddetto “ripetitore di segnale“. Vediamo di cosa si tratta.

Tecnologia Relay Attack

I proprietari di molte vetture di ultima generazione, anche non di alta gamma, hanno da tempo detto addio alla tradizionale chiave metallica per aprire le portiere ed avviare il veicolo, ormai sostituita da tasti di accensione start/stop e da dispositivi elettronici tascabili che funzionano senza contatto con cruscotto e serrature.

In commercio esistono progetti anche molto economici che permettono di intercettare, decodificare ed ampliare il loro segnale. Un modello cinese, ad esempio, è in grado di “copiare” il codice radio che collega l’automobile al suo specifico telecomando.

In questo modo, i potenziali ladri riescono ad ingannare la centralina, inviandole un segnale identico a quella del dispositivo originale: le portiere, quindi, si sbloccano e il veicolo può essere avviato, senza bisogno di scassinare nulla.

Come funziona

Il Relay Attack contiene essenzialmente due componenti, un ricevitore ed un amplificatore, che scovano le chiavi elettroniche nei paraggi scannerizzandone il segnale, per poi trasmetterlo al sistema di controllo dell’automobile.

Per avere successo, ai ladri basterà tirare la maniglia della portiera della vettura presa di mira per attivare la richiesta del codice-chiave da parte della centralina.

L’amplificatore ed il ricevitore Relay Attack faranno il resto, a patto che il dispositivo di sblocco originale si trovi in un raggio d’azione ragionevole.

Se la macchina è parcheggiata sotto casa e la chiave elettronica è vicino a porte e finestre, ad esempio, rubarla senza farle nemmeno un graffio sarà facile come bere un bicchier d’acqua.

Come difendersi

Al momento, l’unica regola valida è quella di tenere le chiavi elettroniche delle auto il più lontano possibile da porte e finestre di abitazioni e uffici, in modo da rendere più difficile, per i malintenzionati che hanno adocchiato il vostro mezzo, captare il loro segnale radio dall’esterno.

Uno dei pochi sistemi ancora difficili da aggirare per i ladri è il cosiddetto “immobilizer“, che di fatto immobilizza il veicolo in determinate situazioni, impendone la messa in moto.

A rischio anche i modelli con accensione fisica

Alcuni ricercatori hanno dimostrato che quasi tutte le case automobilistiche usano schemi identici per realizzare i circuiti di apertura e chiusura delle vetture di loro produzione.

Questo ha permesso loro di creare un telecomando universale, che costa circa 40 dollari, in grado di sbloccare tranquillamente ed indistintamente le chiusure centralizzate di modelli Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Seat, Skoda e Volkswagen.