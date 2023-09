L'atterraggio è d'emergenza: aereo plana su prato

(Askanews) – Un Airbus A320 della compagnia russa Ouralskie Avialinii ha effettuato un atterraggio di emergenza in un prato, in Siberia, in seguito a un’avaria non meglio precisata. L’aereo che collegava Sochi, sul Mar Nero, con Omsk in Siberia, è atterrato su un terreno erboso vicino al villaggio di Kamenka, nella regione di Novosibirsk.

Secondo la sicurezza aerea russa non ci sarebbero feriti, in ogni caso è stata aperta un’indagine per investigare sulle cause e le circostanze dell’accaduto.

Colpita dalle sanzioni occidentali a causa della sua offensiva in Ucraina, la Russia sta affrontando gravi problemi di manutenzione e di accesso ai pezzi di ricambio, soprattutto per le flotte di velivoli Airbus e Boeing – di produzione occidentale – in servizio nelle compagnie russe; una situazione che suscita diversi timori per il rispetto delle norme di sicurezza aerea nel Paese.