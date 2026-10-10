Fare movimento come tutti sappiamo ha effetti benefici alla nostra salute. Non solo alla nostra salute fisica, ma anche quella amorosa di coppia. A suggerirlo è una ricerca condotta dalla Brigham Young University (BYU), negli Stati Uniti, che ha esaminato il legame tra attività fisica e qualità della relazione coniugale. I risultati mostrano che fare esercizio insieme è associato a una comunicazione migliore, a una maggiore capacità di gestire i conflitti e a livelli più bassi di stress nella coppia.

Cosa emerge dalla ricerca BYU su quasi 1.700 coppie

Lo studio, condotto da Jeremy Yorgason e Ashlyn Hiatt Mildenhall, ha coinvolto quasi 1.700 giovani coppie sposate negli Stati Uniti. I ricercatori hanno utilizzato i dati del progetto CREATE (Couple Relationships and Transition Experiences), che da oltre dieci anni segue l’evoluzione delle relazioni tra neosposi.

L’indagine ha messo a confronto l’attività fisica svolta individualmente con quella praticata insieme al coniuge, considerando tre aspetti della vita matrimoniale: la comunicazione, la capacità di risolvere i conflitti e il livello di stress all’interno della relazione.

Dall’analisi è emerso che entrambe le modalità di allenamento sono associate a una migliore qualità del rapporto. Tuttavia, il legame appare più consistente quando l’attività fisica viene condivisa con il partner. Le coppie che si allenavano insieme riferivano, infatti, una comunicazione più positiva, una maggiore capacità di affrontare i disaccordi e livelli inferiori di stress coniugale.

I dati mostrano anche una differenza nelle abitudini degli intervistati. Circa il 60% dei mariti e delle mogli dichiarava di praticare attività fisica, ma soltanto un terzo circa lo faceva insieme al proprio coniuge. La maggior parte delle persone fisicamente attive, quindi, preferiva allenarsi da sola.

Tra gli elementi esaminati, la comunicazione è risultata quello maggiormente associato all’esercizio condiviso. I partecipanti che si allenavano con il partner riferivano più spesso di sentirsi ascoltati e sostenuti. Un aspetto che potrebbe contribuire a spiegare anche la relazione osservata con una migliore gestione dei conflitti.

È necessario, però, distinguere tra correlazione e causalità. Lo studio evidenzia un’associazione tra attività fisica condivisa e qualità del matrimonio, ma non dimostra che allenarsi insieme sia direttamente responsabile di una relazione più serena. Anche le caratteristiche personali e le dinamiche già presenti nella coppia potrebbero influenzare i risultati.

Perché l’esercizio condiviso dà risultati migliori

Una possibile spiegazione riguarda le occasioni di interazione che nascono quando si sceglie di dedicare del tempo a un’attività comune. Condividere un’esperienza al di fuori degli impegni quotidiani permette di vivere momenti diversi dalla routine domestica e lavorativa, creando uno spazio in cui stare insieme senza altre incombenze.

Non occorre, tuttavia, praticare uno sport impegnativo. La camminata è risultata l’attività condivisa più frequentemente riportata dalle coppie coinvolte nella ricerca. Si tratta di un’abitudine semplice, che non richiede attrezzature specifiche e può essere facilmente inserita nella giornata.

Una passeggiata offre l’opportunità di conversare con tranquillità, raccontarsi le proprie esperienze o affrontare argomenti che durante la giornata finiscono in secondo piano. Non è necessario parlare di questioni importanti: anche uno scambio informale può diventare un momento piacevole da vivere insieme.

Secondo i ricercatori, la combinazione tra movimento e interazione potrebbe favorire esperienze positive che, ripetendosi nel tempo, contribuiscono alla qualità del rapporto. Dedicare intenzionalmente una parte della propria giornata al partner può inoltre rafforzare la sensazione di condividere interessi ed esperienze.